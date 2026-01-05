WTA Auckland 2026, eliminate Emma Navarro e Sloane Stephens. Iva Jovic al secondo turno

Sul cemento neozelandese di Auckland cresceva l’attesa per il debutto di Emma Navarro, reduce da una stagione difficile e desiderosa di rilanciarsi in questo nuovo inizio. Le aspettative, però, sono state tradite già nella sua prima apparizione.

La statunitense, numero 15 del ranking, è stata sconfitta dalla britannica Francesca Jones (n.72 WTA) con il punteggio di 7-5 2-6 6-4 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sarà quindi Jones a sfidare negli ottavi l’austriaca Sinja Kraus, proveniente dalle qualificazioni, che ha avuto la meglio sulla connazionale Julia Grabher per 6-3 6-3.

Non si arresta la serie di eliminazioni illustri per le tenniste statunitensi: anche Sloane Stephens, presente in tabellone grazie a una wild card, ha dovuto arrendersi alla messicana Renata Zarazua, vittoriosa per 7-5 4-6 6-2. Negli ottavi, Zarazua affronterà la cinese Xinyu Wang (n.57 WTA), che ha superato l’americana Caty McNally (n.83 del ranking) con lo score di 2-6 6-3 7-5.

Pronostici rispettati per Iva Jovic. La talentuosa statunitense, numero 35 del mondo, ha piegato la ceca Gabriela Knutson (n.182 WTA), proveniente dalle qualificazioni, per 4-6 6-1 6-0. Negli ottavi affronterà la ceca Sara Bejlek (n.93 del ranking).

Completano il quadro degli ottavi le vittorie della belga Sofia Costoulas (n.159 WTA), che ha battuto l’americana Whitney Osuigwe (n.152) per 6-4 3-6 6-1, e della spagnola Kaitlin Quevedo (n.141), autrice di un sorprendente successo contro la testa di serie numero 8, Peyton Stearns, con lo score di 6-2 7-5. Le due vincitrici si sfideranno quindi negli ottavi di finale.