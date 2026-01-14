WTA Adelaide 2026, Keys e Shnaider ai quarti. Vittorie anche di Navarro e Cristian

Proseguono gli ultimi tornei di preparazione agli Australian Open 2026. Tra questi c’è il WTA di Adelaide che vede impegnata proprio la campionessa in carica dello Slam australiano, Madison Keys. L’americana si è qualificata per i quarti di finale dopo aver superato in due set la ceca Tereza Valentova con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e venticinque minuti di gioco. Keys, testa di serie numero due, affronterà ora la canadese Victoria Mboko, numero otto del seeding, che ieri ha sconfitto la russa Anna Kalinskaya.

Sempre nella parte bassa del tabellone ci sarà il quarto di finale tra Kimberly Birrell e Jaqueline Cristian. L’australiana ha sfruttato il ritiro della ceca Marie Vondrousova, che non è nemmeno scesa in campo; mentre la rumena ha battuto agevolmente l’altra australiana Daria Kasatkina con un perentorio 6-4 6-0.

Sarà l’australiana Maya Joint ad affrontare nei quarti di finale la russa Mirra Andreeva. Joint è stata anche fortunata, visto che ha sfruttato il ritiro della connazionale Ajla Tomljanovic dopo appena due game del primo set.

L’altra sfida dei quarti, invece, vedrà protagoniste Diana Shnaider ed Emma Navarro. La russa ha superato in tre set la ceca Katerina Siniakova per 6-1 2-6 7-5, mentre l’americana ha battuto Yulia Putintseva per 6-1 6-4.

RISULTATI WTA ADELAIDE 2026 (14 GENNAIO)

Birrell (Aus) b. Vondrousova (Cze) ret

Cristian (Rou) b. Kasatkina (Rus) 6-4 6-0

Keys (Usa) b. Valentova (Cze) 6-4 6-1

Shnaider (Rus) b. Siniakova (Cze) 6-1 2-6 7-5

Navarro (Usa) b. Putintseva (Kaz) 6-1 6-4

Joint (Aus) b. Tomljanovic (Aus) 0-2 ret.