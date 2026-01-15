WTA Adelaide 2026, continua la favola Birrell. Avanzano Mboko, Shnaider e Andreeva

Il torneo WTA di Adelaide torna in campo per i match dei quarti di finale. Continua la favola dell’australiana Kimberly Birrell che non smette di sorprendere e stacca il pass per la semifinale contro Victoria Mboko, autrice dell’eliminazione di Madison Keys. Nella parte alta si sfideranno invece, in un derby russo, Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Non smette di stupire Kimberly Birrell. La wild card australiana guadagna la semifinale del torneo di casa dopo un’autentica maratona. La numero 107 del ranking WTA rimonta la romena Jaqueline Cristian 5-7 6-1 7-5 in tre ore e sei minuti. Birrell perde un lunghissimo primo set dopo aver mancato cinque set point, domina la seconda frazione con una prepotente reazione e s’impone nel finale in volata quando conquista gli ultimi tre giochi e trasforma il secondo match point per il definitivo 7-5.

Victoria Mboko, ottava favorita del tabellone, regola la statunitense Madison Keys, seconda testa di serie, 6-4 4-6 6-2 in un’ora e cinquantacinque minuti. La canadese risolve a proprio favore la prima partita con il decisivo break operato nel quinto game, concede spazio alla reazione della rivale nel secondo parziale e indirizza l’andamento del match grazie ad una serie di quattro giochi consecutivi con cui si porta sul 4-1 nel terzo e decisivo set.

Nella parte alta del tabellone si sfideranno invece Diana Shnaider e Mirra Andreeva. La testa di serie numero nove piega la statunitense Emma Navarro, sesta favorita del seeding, 6-3 6-3 in un’ora e diciannove minuti. Nel primo parziale Shnaider rompe l’equilibrio con una serie di tre giochi consecutivi sul 3-3, mentre nel secondo firma il break decisivo all’ottavo gioco. In chiusura di giornata la straripante Mirra Andreeva demolisce Maya Joint 6-2 6-0 in un’ora e otto minuti. Il computo dei punti testimonia l’evidente dominio della russa che s’impone con un perentorio 62 a 36.