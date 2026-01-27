World Baseball Classic 2026, arriva la conferma: l’Italia avrà il catcher Kyle Teel dei White Sox!

Ci sono le conferme. Il ricevitore dei Chicago White Sox Kyle Teel sarà parte della Nazionale Italiana di baseball per il World Baseball Classic 2026. A confermarlo è stato lo stesso Teel in un’intervista radiofonica del 23 gennaio, nella quale ha espresso grande entusiasmo per la possibilità di rappresentare l’Italia nel prestigioso torneo internazionale.

Teel, classe 2002, è eleggibile per giocare con la squadra italiana grazie alle origini tricolori di sua madre. La scelta di vestire la maglia azzurra rappresenta per lui un motivo di orgoglio: ha dichiarato che l’obiettivo della squadra è competere ad alti livelli e puntare a vincere partite importanti, sottolineando quanto sia speciale rappresentare la propria cultura e il proprio paese in un evento così importante.

La partecipazione di Teel arricchisce il roster azzurro, che vuole migliorare rispetto alla storica partecipazione ai quarti di finale nel 2023. La squadra, guidata dall’ex MLB Francisco Cervelli e con il leggendario Jorge Posada nello staff tecnico, affronterà un girone molto competitivo a Houston contro Stati Uniti, Messico, Gran Bretagna e Brasile, con l’obiettivo di qualificarsi per i quarti di finale.

La carriera di Teel è in rapida ascesa: dopo aver brillato nelle leghe scolastiche e universitarie negli Stati Uniti, e aver ricevuto importanti riconoscimenti collegiali, è stato scelto nel primo round del Draft MLB 2023 dai Boston Red Sox. Nel 2024 è passato ai Chicago White Sox come parte di uno scambio di grandi prospetti, ed ha debuttato in Major League nel giugno 2025, con una stagione da rookie di buon livello.

Il suo contributo internazionale potrebbe rivelarsi un elemento chiave per le ambizioni italiane nel WBC, portando ulteriore esperienza MLB al gruppo e aumentando l’attenzione sul baseball nostrano nel contesto mondiale.