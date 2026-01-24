Wendl/Arlt vincono ancora nel doppio a Oberhof. Nagler/Malleier sfiorano il podio

E siamo a 3! Tobias Wendl e Tobias Arlt centrano il terzo successo consecutivo e, dopo le gare di Winterberg e Oberhof #1, vincono anche Oberhof #2, gara valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio maschile 2026.

Sul tracciato tedesco, i padroni di casa hanno concluso con il tempo complessivo di 1:22.575 (41.274 nella prima manche e 41.301 nella seconda) con un margine di vantaggio di 152 millesimi sugli austriaci Steu/Kindl (41.305 e 41.422) mentre completano il podio i loro connazionali Gatt/Schoepf (41.374 e 41.411) a 210.

Quarta posizione per i tedeschi Orlamuender/Gubitz (41.384 e 41.418) a 227 millesimi, mentre in quinta troviamo i nostri Nagler/Malleier (41.348 e 41.494) a 267 millesimi, dopo aver concluso in terza posizione la prima manche. Sesta posizione per i tedeschi Eggert/Mueller (41.409 e 41.449) a 283 millesimi, settima per i lettoni Bots/Plume (41.445 e 41.457) a 327, quindi ottava per Di Gregorio/Hollander (41.469 e 41.613) a 507, mentre in nona troviamo i nostri Rieder/Kainzwaldner (41.531 e 41.564) a 520. Completano la top10 i lettoni Sevics-Mikelsevics/Krasts (41.663 e 41.512) a 6 decimi esatti, davanti agli statunitensi Mueller/Haugsjaa (41.594 e 41.751) a 770 millesimi, quindi 12esimi gli austriaci Mueller/Frauscher (41.527 e 41.837) a 789.

A questo punto, a due sole gare dalla conclusione, la classifica generale della Coppa del Mondo vede al comando Wendl/Arlt con 566 punti contro i 454 di Gatt/Schoepf e scappano verso la Sfera di Cristallo.