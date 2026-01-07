WEC, Toyota presenta la nuova TR010 Hybrid

Toyota ha presentato ufficialmente la versione aggionrata del proprio prototipo che correrà nella prossima edizione della 24 Ore Le Mans e del FIA World Endurance Championship. La GR010 Hybrid cede il posto alla TR010 Hybrid, completamente rivista sotto tutti i punti di vista.

Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway (n. 7) e Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi (n. 8) condurranno una Hypercar completamente rivista dal punto di vista aereodinamico. Il muso cambia completamente seguendo quanto scelto per il settore dell’automotive, mentre sono state aggiornate anche il posteriore e tutta la zona laterale.

Toyota ha anche cambiato il nome: il programma Hypercar ‘Toyota Racing‘ diventa indipendente da ‘Gazoo Racing‘ che continuerà ad occuparsi degli impegni tra FIA World Rally Championship (Rally1), Rally2 e GT4.

Due test sono stati effettuati al Paul Ricard in Francia da ottobre ad oggi. Non è chiaro invece quanti ‘Joker’ sono stati utilizzati nel corso del ciclo regolamentare, i giapponesi hanno sempre evitato questioni di questo tipo a differenza di altri brand.

Aggiornata infine anche la livrea: il rosso prende il posto del nero, protagonista nel FIA WEC e nel Mondiale Rally negli ultimi anni. Di fatto avremo in ogni corsa una colorazione simile a quella usata a Le Mans nel 2025 per celebrare i 40 anni di Toyota sul Circuit de la Sarthe.