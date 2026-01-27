24 Ore di Le Mans
WEC, AF Corse svela l’equipaggio 2026. Kubica torna con Hanson e Ye
AF Corse ha confermato l’equipaggio che correrà con la Ferrari 499P n. 83 la prossima stagione del FIA World Endurance Championship. Robert Kubica tornerà regolarmente in pista accanto a Yifei Ye ed a Phil Hanson.
Il polacco si unisce quindi ai due piloti Ferrari per una nuova stagione dopo il secondo posto ottenuto nella classifica piloti e soprattutto la strepitosa affermazione alla 24 Ore Le Mans dello scorso giugno.
Kubica e Ye affronteranno la stessa stagione insieme con la 499P n. 83, l’unica vettura privata iscritta al Mondiale 2026. La Ferrari verrà regolarmente impiegata come accaduto negli ultimi tre anni accanto alle ufficiali n. 51 e n. 50.
Nelle scorse settimane il marchio di Maranello aveva annunciato Ye per la n. 83 ed i due equipaggi ufficiali: la n. 51 di Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi/James Calado e la n. 50 di Nicklas Nielsen/Antonio Fuoco/Miguel Molina.
Con l’annuncio odierno sono state finalmente annunciati tutti i piloti che parteciperanno al prossimo FIA WEC in Hypercar. Resta solamente da definire la composizione delle due line-up di Alpine, recentemente protagonista con la conferma di Victor Martins.