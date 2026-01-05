Stan Wawrinka prende platealmente in giro Sara Errani: il versaccio poco elegante fa il giro del web

L’Italia non ha iniziato nel migliore dei modi la United Cup 2026, la competizione di tennis a squadre miste tra nazioni in corso in Australia. Alla RAC Arena di Perth, gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dalla Svizzera, arrendendosi nel decisivo incontro di doppio misto.

Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati battuti dalla coppia formata da Belinda Bencic e Jakub Paul con il punteggio di 7-5, 4-6, 10-7. Domani la formazione tricolore affronterà la Francia con l’obbligo di vincere, senza però la certezza di poter proseguire il proprio cammino nel torneo. Il match di doppio misto è stato inoltre segnato da un episodio curioso.

Stan Wawrinka, nelle vesti di “capitano” dalla panchina, non è sceso in campo al fianco di Bencic a causa delle fatiche accumulate nel singolare perso contro Flavio Cobolli, ma ha comunque fatto sentire la sua presenza. Il campione svizzero, infatti, si è reso protagonista di una scena particolare immortalata dalle telecamere.

L’episodio è legato all’atteggiamento in campo di Errani. La tennista azzurra, come spesso accade, ha accompagnato i colpi vincenti con urla decise, utili a caricarsi e a spronare il compagno Vavassori. In alcune circostanze ha anche optato per un servizio da sotto, gesto talvolta interpretato come una provocazione, celebrando poi il punto in modo evidente e scambiando sguardi con i membri della squadra elvetica.

Proprio per questo Wawrinka ha avuto un reazione: lo svizzero è stato ripreso dalle telecamere mentre, con un sorriso, ha canzonato l’atteggiamento di Sarita, facendo riferimento sia al servizio da sotto che alle sue esultanze “smodate”.