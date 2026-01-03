Volley, Piacenza torna a vincere in Superlega: Bovolenta e Galassi scatenati contro Cuneo

Piacenza ha sconfitto Cuneo con un netto 3-0 (25-17; 25-22; 25-17) nell’anticipo della quattordicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Dopo aver superato Modena nei quarti di finale della Coppa Italia, i Lupi si sono imposti in campionato di fronte al proprio pubblico del PalaBanca e sono così tornati al successo dopo aver inanellato tre sconfitte consecutive nel torneo.

I biancorossi si sono così portati provvisoriamente al quinto posto in classifica generale, in attesa dell’impegno di Civitanova sul campo della capolista Trento. I piemontesi sono incappati nel dodicesimo stop di questa annata agonistica e restano in terzultima piazza, in piena lotta per non retrocedere. I padroni di casa hanno preso il largo sul 9-8 nel primo set, hanno recuperato da 6-10 nel secondo parziale e hanno poi dominato la terza frazione, chiudendo i conti in 84 minuti di gioco che sono spesso stati a senso unico.

L’opposto Alessandro Bovolenta è andato a referto con 11 punti (3 ace, 40% in attacco), in doppia cifra anche lo schiacciatore Ramazan Mandiraci (13 punti, 2 ace, 55% in fase offensiva) e il centrale Gianluca Galassi (12 punti, 2 muri) sotto la regia di un tonico Paolo Porro (4) e con il buon supporto del libero Domenico Pace (67% di ricezione positiva). Tra le fila di Cuneo i migliori sono stati Marko Sedlacek (11), Nathan Feral (9) e Ivan Zaytsev (8).