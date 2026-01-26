Volley, i migliori italiani della 18ma giornata di Superlega. Giannelli decisivo, Porro riporta in quota Modena

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 18ª GIORNATA DI SUPERLEGA

SIMONE GIANNELLI Guida magistralmente Perugia alla rimonta contro Trento. Ormai non fa più notizia una sua prestazione di alto livello ma stavolta non era facile riprendere il filo del discorso dopo un avvio disastroso e lui ci è riuscito.

ALESSANDRO BRISTOT Prendere il posto del suo omonimo Alessandro Michieletto sul campo di Perugia in un big match non era facile. Lui non si fa intimidire, soffre un po’ in ricezione dove chiude con il 28% ma in attacco si scatena e chiude con 19 punti e il 64% di positività.

LUCA PORRO Modena si riaccende anche grazie allo schiacciatore azzurro che nel match contro Piacenza mette a segno 15 punti con il 56% in ricezione, il 54% di positività in attacco e un ace.

ALESSANDRO BOVOLENTA Bella prestazione dell’opposto di Piacenza. I suoi 20 punti non riescono ad evitare la sconfitta ma sono pur sempre un ottimo bottino, con il 60% in attacco, oltre a un muro e un ace.

GIULIO MAGALINI Contribuisce attivamente all’illusione di Grottazzolina che per tre set pensa di poter riaprire la corsa alla salvezza contro Padova. Chiude con 16 punti all’attivo,. il 48% in ricezione, il 54% in attacco, un muro e un ace.

IVAN ZAYTSEV Partita da Zar, quella contro Monza, vinta da Cuneo che può festeggiare la salvezza. Chiude con 18 punti all’attivo, il 58% in ricezione, il 44% in attacco, 3 muri e un ace. Sempreverde.