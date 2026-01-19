Pallavolo
Volley, i migliori italiani della 17ma giornata di Superlega. Michieletto e Giannelli non sbagliano un colpo!
I MIGLIORI ITALIANI DELLA 17ª GIORNATA DI SUPERLEGA
ALESSANDRO MICHIELETTO: Sempre decisivo, anche quando non tutto funziona a meraviglia, soprattutto in ricezione, dove chiude con un insolito 38%. Contro Milano mette a segno 12 punti, con il 64% in attacco, due muri e un ace.
SIMONE GIANNELLI: Non manca mai all’appello. Solido, costante, senza passaggi a vuoto anche a Civitanova nel big match di giornata. Chiude con 7 punti e la solita distribuzione di qualità. Micidiale in battuta con tre ace.
LORENZO CORTESIA: Importante il suo apporto soprattutto al servizio (4 ace) ma anche in attacco, al tri 4 punti con l’80% di positività in attacco. E Verona vola anche grazie a lui.
ALESSANDRO BOVOLENTA: Giustiziere anche di Grottazzolina con i suoi 14 punti, frutto del 63% di positività in attacco, a cui aggiunge un muro e un ace.
DAVIDE GARDINI. Decisivo nella vittoria fondamentale in chiave salvezza di Padova contro Cisterna. Per lui 18 punti all’attivo, il 44% in ricezione, il 48% in attacco, 4 muri e un ace.