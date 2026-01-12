Volley, i migliori italiani della 15ma giornata di Superlega. Tommaso Ichino il nome nuovo in una giornata tinta d’azzurro

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 15ª GIORNATA DI SUPERLEGA

SIMONE GIANNELLI: Protagonista assoluto della vittoria contro Modena. Anche nei momenti complicati non perde la tramontana, smista i palloni con grande intelligenza e precisione e mette a segno anche 8 punti, tra ace e attacchi vincenti.

LUCA PORRO: Che partita del giovane schiacciatore di Modena che mette paura a Perugia con 19 punti, il 63% in ricezione e il 58% in attacco con 4 muri. Non basta per togliere punti alla capolista.

MATTIA BOTTOLO: Partita complicata, per tanti motivi, non solo per Padova dall’altra parte della rete. Lui la chiude con 14 punti e percentuali da paura, il 60% in ricezione e il 69% in attacco, due muri e un ace.

ALESSANDRO BOVOLENTA: Picchia duro e risulta decisivo contro Monza. Conclude con 16 punti in tre set, un ottimo 58% in attacco e due ace.

FRANCESCO RECINE: E’ un po’ anche sua la vittoria di Milano contro un coriaceo Cisterna. Mette a segno 19 punti con il 55% in ricezione, il 39% in attacco, due muri e tre ace.

TOMMASO ICHINO: Niente male il ragazzo di casa che parte da titolare in banda nelle file di Milano e sfodera una prestazione di qualità con 11 punti all’attivo, il 53% in ricezione, il 69% in attacco, un muro e un ace.

IVAN ZAYTSEV: Lo Zar batte un colpo e fa rumore perchè arriva nella sfida più importante, quella che mjette quasi al sicuro Cuneo da brutte sorprese contro Grottazzolina. Chiude il match con 14 punti, il 48% in ricezione, il 55% in attacco e due muri.