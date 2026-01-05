Pallavolo
Volley, i migliori italiani della 14ma giornata di Superlega. Giannelli, che attaccante! Luca Porro letale contro la sua “Padova”
I MIGLIORI ITALIANI DELLA 14ª GIORNATA DI SUPERLEGA
MATTIA BOTTOLO: Mette paura a Trento con una partita di sostanza assieme a Nikolov ma non basta per evitare la sconfitta di Civitanova. Chiude con 15 punti, il 50% in ricezione, il 58% in attacco, tre ace e un muro.
SIMONE GIANNELLI: Una partita da attaccante puro con 9 punti all’attivo, 3 ace, tre muri e tre in attacco ma oltre a questo una distribuzione sempre lucida e precisa che serve a scardinare la resistenza di Milano.
GIANLUCA GALASSI: Partita di sostanza del centrale azzurro contro Cuneo. Chiude con 12 punti in tre set, il 67% in attacco e due muri. Piacenza torna a sorridere anche in campionato.
LUCA PORRO: Prova da campione del mondo del giovane schiacciatore di Modena che chiude la partita di Padova da ex con 19 punti all’attivo, il 55% in ricezione il 62% in attacco, cinque ace e un muro.
GIOVANNI SANGUINETTI: Continuità ad altissimo livello per il centrale modenese che mette a segno 16 punti, con l’83% in attacco, 3 muri e 3 ace. L’azzurro lo aspetta!
MICHELE FEDRIZZI: Il “braccio armato” di Grottazzolina regala alla sua squadra la prima vittoria e anche un po’ di speranza salvezza dopo 13 sconfitte a fila. Chiude la sfida con Cisterna con 23 punti, il 41% in ricezione, il 49% di positività in attacco, due muri e un ace.
MARCO VITELLI: Protagonista sul campo di Monza, il centrale veronese che chiude con 9 punti in tre set, il 67% in attacco, 4 muri e un ace.