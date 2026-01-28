Volley femminile, Vallefoglia ipoteca le semifinali di Challenge Cup: Giovannini e Omoruyi spalleggiano Bici

Vallefoglia prosegue nel proprio brillante cammino europeo, alla sua prima apparizione in eventi internazionali, ipotecando la qualificazione alle semifinali della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione continentale per importanza. Le marchigiane hanno sconfitto l’Emalsa Gran Canaria con un secco 3-0 (25-21; 25-20; 25-17) a domicilio nell’andata dei quarti di finale e ora avranno bisogno di conquistare due set nel ritorno casalingo per chiudere i conti.

Le Tigri hanno rispettato il pronostico della vigilia in terra spagnola, facendo la differenza nel cuore dei tre set e chiudendo i conti in 86 minuti di gioco senza particolari patemi d’animo. Settimana prossima il match di ritorno, all’orizzonte la sfida contro la vincente del confronto tra le ungheresi del KHG Kaposvari NRC e le slovene del GEN-I Volley Nova Gorica (le magiare hanno prevalso per 3-0 nel match d’andata di fronte al proprio pubblico).

La sesta forza della Serie A1 è stata trascinata dalla bomber Erblira Bici (23 punti, 5 muri), ma si sono distinte anche le schiacciatrici Loveth Omoruyi (8 punti, 33% in attacco e 45% in ricezione) e Gaia Giovannini (7 punti, 41% in fase offensiva e 65% in ricezione), al centro hanno giocato Sonia Candi (4) e Bozana Butigan (6) sotto la regia di Valentina Bartolucci, Chiara De Bortoli il libero.