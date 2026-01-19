Volley femminile, le migliori italiane della 20ma giornata di A1. Caruso, Graziani, Danesi, è il festival delle centrali!

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 20ª GIORNATA DI SERIE A1

SARA CARUSO: Super prestazione della centrale di San Giovanni in Marignano sul campo di Cuneo. E la Omag continua a sperare nella salvezza. Per lei 15 punti, ben 7 muri pesantissimi, il 44% in attacco.

EMMA GRAZIANI: Entra in corsa nella sfida contro Novara e gioca una partita magistrale, la centrale di Scandicci che è in grande crescita. Per lei 17 punti, il 62% in attacco e 6 muri.

VALERIA BATTISTA: Sempre più protagonista, la capitana di Busto Arsizio, decisiva anche sul campo di Macerata. 12 punti per lei, il 52% in ricezione, il 43% in attacco e due muri.

ANNA DANESI. Bentornata! Al momento giusto spunta la super campionessa di tutto, con una bella prestazione sul campo del Monviso che aiuta Milano a prendere i 3 punti. Per lei 12 punti, 4 muri, il 77% in attacco e un ace.

STELLA NERVINI: Solita prestazione di sostanza della schiacciatrice di Chieri che chiude il suo match con 12 punti, il 52% in ricezione e il 42% in attacco.

ALICE TANASE: Altra bella prova della schiacciatrice fiorentina che mette a segno 13 punti con il 31% in ricezione, il 42% in attacco e ben 3 ace.