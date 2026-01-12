Volley femminile, le migliori italiane della 19a giornata di A1. Piomboni e Nervini: giovani al potere in banda!

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 19ª GIORNATA DI SERIE A1

NICOLE PIOMBONI: Che sia una osservata speciale di Velasco è risaputo ma qui andiamo oltre perchè sta tenendo una continuità ad alti livelli molto interessante. A Cervia, a due passi da casa, fatica un po’ in ricezione ma chiude la sua prova con 22 punti, il 50% in attacco e un muro. Se una delle big volesse puntarci…

STELLA NERVINI: Per mettere paura a Conegliano si prende una schiacciatrice molto giovane e la si fa picchiare duro contro il muro più forte del mondo. Qualcosa potrebbe succedere, ed è successo a Chieri con la campionessa del mondo che continua a stupire. Contro le campionesse italiane ed europee in carica la schiacciatrice toscana chiude con 21 punti, il 68% in ricezione e il 35% in attacco. Non male…

REBECCA PIVA: Altro che cinesi! L’emiliana prosegue nella sua stagione in crescendo e sfodera un’altra grande prestazione contro Perugia. Chiude con 17 punti in tre set, il 66% in ricezione, il 58% in attacco e 3 muri.

PAOLA EGONU: Solita prestazione di sostanza con 18 punti che affondano Perugia, il 51% in attacco e 2 muri.

NAUSICA ACCIARRI: Se Firenze può dormire sonni tranquilli è anche merito suo. Altra buona prestazione contro Cuneo con 10 punti, il 70% in attacco e 3 muri pesanti.

VALENTINA BARTOLUCCI: Entra in corsa a prendere in mano il timone di un Vallefoglia che sembra andare alla deriva sul campo di Bergamo. Cambia la rotta e guida Vallefoglia ad una vittoria che sembrava impossibile con tre set di qualità in cabina di regia. Innesca le due attaccanti della serata, Ungureanu e Bici, come meglio può fare e mette a segno anche 4 punti. Decisiva.