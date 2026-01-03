Slitte
Voetter/Oberhofer regalano il primo podio dell’anno allo sport italiano: squillo a Sigulda
Si sblocca nel 2026 la Nazionale italiana negli sport invernali. Il primo podio dell’anno porta la firma di Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che conquistano la terza posizione nella gara della Coppa del Mondo di slittino doppio femminile a Sigulda.
Prima gioia in questa stagione per la coppia tricolore, che non si era spinta oltre la quarta piazza di Park City. Due manche regolari per le altoatesine che, sfruttando anche l’assenza delle tedesche Degenhardt/Rosenthal, riescono a tornare nella top-3 (ultimo podio a Winterberg lo scorso anno).
In Lettonia a vincere sono Selina Egle e Lara Kipp: le austriache bissano il successo di Lake Placid imponendosi in 1’24”814. Seconda posizione per la coppia tedesca formata da Eitberger/Matschina a 31 millesimi, poi le azzurre a 203 millesimi a precedere le lettoni, staccatissime, Robezniece/Bogdanova, Fuori nella prima run a causa di un brutto errore l’altra coppia italiana Falkensteiner/Huber.