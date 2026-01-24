Voetter/Oberhofer già in forma olimpica! Azzurre a podio nel doppio a Oberhof!

Selina Egle/Lara Michaela Kipp si sono aggiudicate la gara di Oberhof #2 (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio femminile 2026, ma la gara ha regalato spunti importanti anche per i nostri colori. Andrea Voetter/Marion Oberhofer, infatti, hanno centrato un terzo posto davvero importante, che conferma come le azzurre si stiano presentando nel migliore dei modi al momento clou della stagione, ovvero i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

Sul budello tedesco, dove si è già gareggiato nel fine settimana precedente, il successo è andato alle austriache Selina Egle/Lara Michaela Kipp, che continuano a dominare la stagione, con il tempo complessivo di 1:24.086 (42.012 nella prima manche e 42.074 nella seconda) con un margine di vantaggio di ben 155 millesimi sulle tedesche Elisa-Marie Storch/Pauline Patz (42.110 e 42.131) mentre completano il podio le nostre Andrea Voetter/Marion Oberhofer (seconde nella prima manche in 42.044 e 42.206 nella manche decisiva, quinto tempo assoluto) a 164.

Quarta posizione per le tedesche Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal (42.465 e 42.037) a 416 millesimi dalla vetta, quinta per le statunitensi Chevonne Chelsena Forgan/Sophia Kirkby (42.323 e 42.354) a 591, mentre in sesta troviamo le lettoni Marta Robezniece/Kitija Bogdanova (42.449 e 42.252) a 615. Settima posizione per le statunitensi Maya Chan/Sophia Gordon (42.346 e 42.459) a 719 millesimi di distacco, ottava per le lettoni Anda Upite/Madara Pavlova (42.561 e 42.577) a 1.052, quindi none le nostre Nadia Falkensteiner/Annalena Huber (43.019 e 42.538) a 1.516, mentre chiudono la top10 le ucraine Olena Stetskiv/Oleksandra Mokh (42.916 e 42.908).

Non vanno oltre la quattordicesima posizione, invece, le tedesche Dajana Eitberberg/Magdalena Matschina addirittura a 26.273 dopo un pesante errore nella prima manche. Dopo questa tappa, ed a due sole gare dalla conclusione (che, comunque, vivremo dopo i Giochi Olimpici) Egle/Kipp ringraziano le rivali principali e scappano ufficialmente in classifica generale con 640 punti contro i 508 di delle tedesche. Terza posizione per Degenhardt/Rosenthal con 490, quindi quarte Forgan/Kirkby con 350.