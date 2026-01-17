Vittoria thrilling di Luciano Benavides nella Dakar 2026 tra le moto: l’argentino beffa Brabec per 2″ a Yanbu!

Il 3 gennaio, 787 concorrenti provenienti da 53 nazioni, al volante di 421 veicoli, hanno dato il via all’Odissea della Dakar 2026. Dopo quasi 8.000 chilometri di polvere, fatica e leggenda, l’epopea si è compiuta oggi, 17 gennaio. Restava l’ultimo varco da attraversare: un anello di 138 km attorno a Yanbu, sulle sponde del Mar Rosso, con 105 km di speciale cronometrata. La Honda di Ricky Brabec ha preso il via alle 09:30 locali.

Una frazione spezzata in due anime opposte. L’avvio si insinuava nei tortuosi solchi delle valli, tra sabbia infida e pietra viva, in un continuo gioco di equilibrio e navigazione. Superati i rilievi, un tratto di trasferimento ha guidato i piloti verso la costa, dove l’ultima parte si è trasformata in una cavalcata a tutta velocità, con il mare a fare da silenzioso testimone.

Brabec arrivava all’epilogo forte della tredicesima vittoria di tappa in carriera nella Maratona del deserto, conquistata il giorno precedente e valso il comando della classifica generale. All’americano l’onore e l’onere di aprire l’ultima speciale della 48ª edizione, davanti all’argentino Luciano Benavides e allo spagnolo Tosha Schareina.

Il vantaggio dello statunitense era di 1’13” su Benavides, un margine che sembrava sufficiente per siglare il terzo trionfo nel rally raid più celebre del pianeta, dopo i successi del 2020 e del 2024. Ma il deserto, come spesso accade, ha riscritto il destino. Al 98° chilometro della speciale, a soli sette dal traguardo, Brabec ha commesso un errore di navigazione. Un attimo fatale. Luciano ha colto l’opportunità con lucidità glaciale, ribaltando la classifica generale negli ultimi, drammatici chilometri. L’argentino si è così laureato vincitore della Dakar 2026 con appena 2 secondi di vantaggio su Brabec: il distacco più esiguo mai registrato nella storia della competizione.

Per la cronaca, l’ultima tappa ha visto il successo dell’iberico Edgar Canet (KTM), che ha preceduto Benavides di 6”, Schareina (Honda) di 47”, il sudafricano Michael Docherty (KTM) di 50” e l’altra Honda del francese Adrien Van Beveren a 1’15”. Brabec ha chiuso in decima posizione, a 3’28”. Tredicesimo Paolo Lucci (RSMOTO Rally Team), a 4’54”.

Benavides prosegue così la tradizione di famiglia inaugurata dal fratello Kevin, vincitore nel 2021 e nel 2023, precedendo Brabec e Schareina, terzo a 25’12”. Sanders, limitato da una frattura alla clavicola e da un brutto colpo allo sterno, non è riuscito a difendere il titolo conquistato nel 2025, chiudendo quinto a 1h03’15”. Da registrare infine il 21° trionfo di KTM, che aggiunge un altro capitolo alla propria leggenda nella Dakar.