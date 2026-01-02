Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Appuntamento oggi per la diciannovesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera la Virtus Bologna ospita l’Olimpia Milano. Alla Virtus Arena va in scena un derby d’Italia sempre carico di significati, con punti pesantissimi in palio nella corsa alla post-season europea.

La Virtus Bologna arriva a questo confronto da dodicesima forza del torneo, con 8 vittorie all’attivo, distante una sola affermazione proprio da Milano. Il momento dei bianconeri è però segnato dal grave infortunio alla caviglia di Carsen Edwards: una perdita pesantissima per Ivanovic, con il giocatore che rischia di restare fuori a lungo e che obbliga Bologna a ridisegnare le proprie gerarchie offensive in una fase delicata della stagione.

Situazione non meno complessa in casa Olimpia Milano, decima in classifica con 9 vittorie e anch’essa alle prese con un’infermeria affollata. Peppe Poeta deve fare i conti con le assenze di Tonut, Bolmaro, Flaccadori e Sestina, che riducono rotazioni ed equilibrio, ma l’EA7 cerca comunque continuità e un successo esterno che potrebbe pesare molto nella lotta per play-in e playoff, sfruttando proprio il minimo margine di vantaggio sui rivali bolognesi.

Palla a due che verrà alzata alla Virtus Arena oggi, 2 gennaio, alle ore 20.30, per una sfida di altissimo livello del basket europeo. Diretta TV garantita da Sky Sport 1 e Sky Sport Basket, con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla della sfida tra Virtus Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano.

