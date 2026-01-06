Venus Williams subito eliminata nel WTA di Auckland. Ora la wild-card agli Australian Open

Non ci sarà la sfida con Venus Williams per Elisabetta Cocciaretto negli ottavi di finale del WTA 250 di Auckland: la statunitense cede all’esordio alla numero 5 del seeding, la polacca Magda Linette, che si impone per 6-4 4-6 6-2 in due ore e tredici minuti ed affronterà l’azzurra al prossimo turno.

La 45enne statunitense, invece, dopo l’eliminazione in doppio, saluta definitivamente la Nuova Zelanda e si sposta in Australia, dove giocherà ad Hobart la prossima settimana, prima di disputare gli Australian Open, in entrambi i casi grazie ad una wild card.

Nel match odierno nel primo set la polacca scappa sul 5-2 pesante, poi trema ma riesce comunque a chiudere sul 6-4. Nella seconda partita Williams allunga dal 2-2 al 4-2, si fa riprendere sul 4-4, ma poi ha lo spunto decisivo per pareggiare i conti restituendo il 6-4 alla polacca.

Nella frazione decisiva Linette annulla due palle break nel quarto game e trova il 2-2, poi strappa la battuta alla statunitense a trenta ed allunga sul 3-2. Williams sciupa la palla dell’immediato controbreak e poi cede ancora la battuta a quindici. La polacca non trema più e centra il successo sul 6-2.