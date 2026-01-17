Vela, l’Italia è ottava dopo una giornata al SailGP di Perth. Esordio trionfale per Artemis

Si è conclusa a Perth la giornata inaugurale del primo appuntamento stagionale del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Il day-1 ha visto lo svolgimento di quattro regate di flotta, mentre domani andranno in scena le ultime prove di qualificazione prima del Match Race finale (riservato ai primi tre team in classifica).

Debutto coi fiotti nella lega per la squadra svedese Artemis, che si è tolta la soddisfazione di ottenere due vittorie parziali (oltre ad un secondo e ad un nono posto) con al timone Nathan Outteridge attestandosi in vetta alla graduatoria provvisoria dell’evento con 31 punti insieme agli USA di Taylor Canfield e alla Francia di Quentin Delapierre.

Distacchi notevoli per le inseguitrici, con Australia (Tom Slingsby) e Gran Bretagna (Dylan Fletcher) che si trovano a -7 dal terzetto di testa mentre il Brasile di Martine Grael ed il Canada di Giles Scott pagano addirittura un gap di 13 e 14 punti dai leader. Ottavo posto assoluto a -15 dalla vetta (7-5-10-6 i piazzamenti odierni) per il team Red Bull Italia, che ripropone il neozelandese Phil Robertson da timoniere con al suo fianco Jana Germani nel ruolo di stratega proprio come nell’ultima tappa della scorsa stagione ad Abu Dhabi.