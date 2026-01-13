Valentina Vaccari si racconta a Sprint Zone: cadere, rialzarsi, ripartire

Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone, ospite Valentina Vaccari, giovane talento dell’atletica italiana e specialista dei 400 metri. La 19enne atleta bergamasca si racconta in una puntata intensa e autentica, ripercorrendo un periodo complesso della sua carriera sportiva e il percorso di rinascita intrapreso negli ultimi mesi.

Nel febbraio 2023, ad Ancona, Vaccari aveva scritto una pagina importante dell’atletica azzurra firmando il record italiano Under 20 e Under 18 dei 400 metri indoor con lo straordinario tempo di 53”81. Un risultato che aveva acceso grandi aspettative, ma che si è rivelato anche l’inizio di una fase complicata. La difficoltà nel migliorarsi nella successiva stagione all’aperto, nonostante l’eguagliamento del primato, ha generato insicurezze e portato a cambi tecnici significativi.

Alla fine del 2025, la svolta: l’ingresso nel gruppo di Athletic Elite, sotto la guida di Roberto Severi, con la supervisione del padre Marco Vaccari, ex specialista del giro di pista. Un nuovo ambiente, una preparazione invernale serena e mirata, e la voglia di tornare a crescere, passo dopo passo, nelle prime gare indoor della stagione.

Un’intervista che parla di talento, difficoltà, resilienza e ripartenza, offrendo uno sguardo profondo su cosa significhi crescere nello sport ad alto livello.

️ Conduce: Ferdinando Savarese

Sprint Zone – Episodio del martedì

