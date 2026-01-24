Valentina Gemetto rispolvera un record italiano vecchio di trent’anni! Baffour riemerge, esordio Carmassi

Valentina Gemetto ha firmato il nuovo record italiano dei 5000 metri indoor, una disciplina oggettivamente poco frequentata e il cui primato nazionale era ormai vecchio di trent’anni (25 febbraio 1996 a Stoccolma, dove Claudia Menconi si espresse in 16:47.04). L’azzurra ha frantumato quel primato, abbassandolo a 16:00.45 in quel di Lione (Francia), dove ha chiuso al sesto posto nella gara vinta dalla francese Sarah Medeleine in 15:03.76.

La Campionessa Italiana dei 10 km e oro a squadre agli ultimi Europei di corsa su strada è rimasta sopra al suo personale all’aperto in questa disciplina (15:25.30). Nella località transalpina va annotata anche la prestazione di Stephen Awuah Baffour, che ha corso i 60 metri in 6.62 fermandosi a un centesimo dal suo primato.

Giada Carmassi ha fatto il proprio esordio stagionale a Modena, vincendo i 60 metri in 7.41 (dopo il 7.40 della batteria) davanti ad Ayomide Folorunso (7.43), Rebecca Sartori ha invece ritoccato il proprio personale sui 60 ostacoli (8.49). Un paio di risultati interessanti a livello giovanile tra Ancona e Aosta: la 17enne Caterina Caligiana è diventata la quinta under 20 italiana di sempre sugli 800 metri (2:05.77), Leonardo Scalon si è issato al terzo posto delle liste nazionali under 20 all-time nel salto con l’asta (5.30).