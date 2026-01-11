Juventus-Roma oggi, Supercoppa Italiana calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Il momento è arrivato. Oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 15:00 si gioca allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara Juventus-Roma, partita valida per la Finale della Supercoppa italiana di calcio femminile. Le due compagini più prestigiose del movimento nostrano si sfidano per il primo titolo dell’anno solare 2026.

Stiamo parlando di due realtà reduci da due situazioni nettamente diverse in campo nazionale ed internazionale. Le giallorosse infatti si trovano saldamente al comando della classifica della Serie A; un buon rendimento contrastato però da un cammino negativo in Champions League, dove le ragazze di Luca Rossettini sono state costrette ad alzare bandiera bianca uscendo fuori dai giochi con un turno di anticipo.

Le bianconere invece, dopo aver vinto il la Serie A Women’s Cup ad inizio annata sportiva, hanno subito una battuta d’arresto ad inizio del Campionato, offrendo dei risultati altalenanti salvo poi riprendersi strada facendo. Ottima invece la prestazione offerta in Champions, considerato che le giocatrici di Massimiliano Canzi hanno sfiorato la possibilità di raggiungere il passaggio diretto ai quarti, accontentandosi dei play-off.

Inutile dire che sia le capitoline che le bianconere venderanno cara la pelle per aggiudicarsi il primo trofeo dell’anno, in uno scontro “classico” che si preannuncia entusiasmante.

La finale di Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Juventus Roma andrà in scena domenica 11 gennaio, allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara (ore 15:00). La copertura televisiva sarà offerta da Rai 2 HD in chiaro e da Sky Sport Uno (201) a pagamento; in streaming su RaiPlay (in chiaro) e su SkyGo e su NOW per gli abbonati. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

JUVENTUS ROMA SUPERCOPPA ITALIANA CALCIO FEMMINILE 2026

Domenica 11 gennaio

Ore 15:00 Juventus vs Roma allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara – Diretta tv su Rai 2 HD e su Sky Sport Uno (201).

PROGRAMMA JUVENTUS-ROMA SUPERCOPPA ITALIANA CALCIO FEMMINILE 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport