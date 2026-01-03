United Rugby Championship: le Zebre Parma crollano in casa dei Glasgow Warriors

Escono sconfitte da Glasgow le Zebre Parma, che lottano come possono in difesa contro l’armata dei Warriors nell’United Rugby Championship, ma alla fine devono alzare bandiera bianca di fronte alla superiorità degli scozzesi e arriva l’ennesimo ko per gli emiliani.

Parte subito in attacco Glasgow, che muove tanto l’ovale, ma regge l’urto la difesa delle Zebre, che dopo aver fatto sfogare i padroni di casa prova a spingere lei sull’acceleratore, conquista una touche ampiamente nei 22 scozzesi, ma un in avanti ferma tutto. Torna ad attaccare la squadra di casa e da una touche sui 5 metri arriva la meta di McDowall al 13’ e Glasgow avanti 7-0.

Insiste la squadra di casa, fatica in difesa la formazione di Brunello, molto fallosa in questa fase del match, e al 20’ arriva la meta di Smith per il 14-0. Immediata, però, la risposta delle Zebre, con un ottimo attacco di Dominguez, poi palla arriva a Bertaccini che schiaccia per il 14-5. Continua a spingere la squadra di Franco Smith, ma regge l’urto la formazione emiliana, anche se nel finale del primo tempo l’indisciplina permette ai Warriors di punire le Zebre con la meta di Stephen che vale il 19-5 con cui si va al riposo, con un giallo a Ruggeri a rendere le cose ancora più complicate per gli ospiti.

Glasgow prova a chiudere definitivamente il match sfruttando la superiorità numerica a inizio ripresa, ma giocano bene le Zebre, che tengono alto il baricentro del gioco. E al 48’ una bella maul a un passo dalla linea di meta viene concretizzata da Quattrini per il 19-10. Ma dopo un lungo equilibrio, al 59’ una fiammata rilancia Glasgow, con un calcetto al largo a superare la difesa lancia Dobie che schiaccia per il 26-10.

Passano i minuti e ora Glasgow può gestire con maggior tranquillità il vantaggio accumulato, mentre per le Zebre la rimonta sembra ormai impossibile. Sembrano allungare i Warriors al 72’, quando Afshar si tuffa all’altezza della bandierina e schiaccia, ma il tmo annulla perché il giocatore era uscito prima di segnare. Ma un minuto dopo arriva la meta, questa volta con Hiddleston dalla maul, e Glasgow che va sul 33-10. Crollano le Zebre e arriva la meta di Weir al 77’ per il 40-10. E dopo un minuto arriva il bis di Dobie, con le Zebre che sono ormai uscite dal campo e si lasciano colpire senza alcuna difesa per il 47-10 finale.