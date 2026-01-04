United Cup 2026, Zverev regola Griekspoor in due set. Germania perfetta contro l’Olanda a Sydney

Tutto facile per la Germania nella sfida valida per il Gruppo F della United Cup 2026 in corso a Sydney. Alla Ken Rosewall Arena, i tedeschi si sono imposti con un netto 3-0 sull’Olanda, lanciando un segnale forte e chiaro in una competizione che avevano già conquistato nel 2024.

C’era grande attesa per la prestazione del numero 3 del mondo Alexander Zverev e il tedesco non ha tradito le aspettative. Il nativo di Amburgo ha infatti risposto presente, firmando una vittoria autoritaria. Sascha ha superato Tallon Griekspoor (n.26 ATP) con il punteggio di 7-5 6-0 in appena 1 ora e 10 minuti. Il suo successo è arrivato dopo il punto già messo in cassaforte da Eva Lys (n.40 WTA), vittoriosa su Suzan Lamens (n.89 del ranking).

Nel primo set, Zverev e Griekspoor hanno viaggiato su ottimi livelli al servizio, senza concedere molto in risposta. La svolta è arrivata nel dodicesimo game, quando il tedesco ha strappato il servizio a zero all’olandese, chiudendo il parziale. Alla prima partita ufficiale del 2026, Zverev ha poi alzato ulteriormente il livello, lasciando appena sette punti all’avversario nel secondo set e chiudendo con un bagel pesantissimo.

“Nel primo set è stato difficile trovare ritmo“, ha spiegato Zverev nell’intervista in campo. “Quando ho avuto le mie occasioni le ho sfruttate e sono molto contento della vittoria. Il servizio è andato piuttosto bene“, ha aggiunto sorridendo. “Non ci sono stati molti scambi lunghi e non c’era grande ritmo, ma una vittoria resta una vittoria“, ha concluso.

In precedenza, come detto, era stata una determinata Eva Lys a portare il primo punto alla Germania, regolando Lamens con un convincente 6-2 6-2. La tedesca arrivava all’incontro dopo aver perso l’unico precedente contro l’olandese nel 2024 a Osaka, ma questa volta è stata padrona del campo per larghi tratti del match, che rappresentava anche il suo esordio assoluto alla United Cup.

Dopo uno scambio di break nei primi cinque game, Lys ha piazzato l’allungo decisivo, salendo sul 5-2 e non voltandosi più indietro. Fondamentale la palla game annullata che avrebbe permesso a Lamens di agganciare il 3-3, prima del break conquistato al terzo tentativo del sesto game e del successivo turno di servizio tenuto nonostante lo svantaggio di 15/40.

Il match, durato 1 ora e 39 minuti, è stato più combattuto di quanto dica il punteggio: ben nove dei 14 game sono andati ai vantaggi, con la tedesca capace di vincerne sette. Emblematico il game dell’1-1 nel secondo set, tenuto da Lys nonostante un momento di apprensione fisica. Dopo un Medical Time Out per delle vesciche sul 5-2 del primo set, la tedesca ha anche dovuto fare i conti con una caduta, fortunatamente senza conseguenze al ginocchio.

A chiudere definitivamente la sfida ci hanno pensato infine Zverev e Laura Siegemund, che nel doppio misto hanno superato Griekspoor e Demi Schuurs con il punteggio di 6-3 6-2, completando l’opera e facendo calare il sipario su Sydney.