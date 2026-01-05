United Cup 2026, programma di domani (6 gennaio): orari, tv, programma, streaming

La penultima giornata della prima fase a gironi della United Cup 2026 di tennis andrà in scena domani, martedì 6 gennaio, quando si concluderanno le sfide dei Gironi B, C e D: a Perth si stabilirà la miglior seconda della città, con l’Italia che a partire dalle ore 3.00 affronterà la Francia.

A Sydney, invece, si decideranno la vincitrice del Gruppo B, con il Canada che deve vincere uno solo dei tre match contro il Belgio per ottenere il primato, e del Gruppo D, con Australia e Cechia che si sfideranno nello scontro diretto per il primo posto dopo aver vinto con la Norvegia all’esordio.

La diretta tv della United Cup 2026 di tennis del 6 gennaio sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD (fino alle 3.00 Canada-Belgio, poi Italia-Francia, ed al termine Australia-Cechia), mentre la diretta streaming di tutte le partite sarà disponibile su SuperTenniX. La Diretta Live testuale dei match dell’Italia sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO UNITED CUP 6 GENNAIO 2026

0.30 Sydney: Gruppo B, Canada-Belgio – Fino alle 3.00 Diretta tv su SuperTennis HD

Dalle 0.30 Felix Auger-Aliassime-Zizou Bergs

A seguire Victoria Mboko-Elise Mertens

A seguire Victoria Mboko/Felix Auger-Aliassime-Elise Mertens/Zizou Bergs

3.00 Perth: Gruppo C, Italia-Francia – Diretta tv su SuperTennis HD

Dalle 3.00 Flavio Cobolli-Arthur Rinderknech

A seguire Jasmine Paolini-Leolia Jeanjean

A seguire Sara Errani/Andrea Vavassori-Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah/Edouard Roger-Vasselin

7.30 Sydney: Gruppo D, Australia-Cechia – Al termine di Italia-Francia diretta tv su SuperTennis HD

Dalle 7.30 Maya Joint-Barbora Krejcikova

A seguire Alex de Minaur-Jakub Mensik

A seguire Storm Hunter/John-Patrick Smith-Barbora Krejcikova/Jakub Mensik

