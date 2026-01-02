United Cup 2026, programma di domani (3 gennaio): orari, tv, programma, streaming

Sabato 3 gennaio andrà in scena la seconda giornata della United Cup 2026, prestigiosa competizione a squadre di tennis tra nazioni, in programma tra Sydney e Perth (Australia). Il calendario prevede quattro sfide di grande interesse, con un programma particolarmente intenso che promette spettacolo ed emozioni per tutti gli appassionati.

Ad aprire il palinsesto, alle 00.30 italiane, sarà il confronto tra Belgio e Cina sulla Ken Rosewall Arena. Un match affascinante tra due formazioni che potrebbero rivelarsi outsider pericolose nel torneo. I Diavoli Rossi si affideranno ai singolari di Zizou Bergs ed Elise Mertens, mentre la selezione cinese punterà su Zhang Zhizhen e Zhu Lin.

Alle 03.00 italiane, alla RAC Arena di Perth, riflettori puntati su Francia-Svizzera, sfida di particolare rilevanza anche per l’Italia, spettatrice interessata. Le due squadre sono infatti rivali dirette nel girone degli azzurri e il risultato sarà determinante per gli equilibri del Gruppo C. I transalpini schiereranno Arthur Rinderknech e Loïs Boisson, mentre gli elvetici potranno contare sull’esperienza di Belinda Bencic e Stan Wawrinka.

Nella sessione serale australiana, alle 07.30 italiane, toccherà ai padroni di casa dell’Australia, impegnati a Sydney contro la Norvegia. Grande attesa per il duello tra i leader delle rispettive nazionali: Alex de Minaur da una parte e Casper Ruud dall’altra. A chiudere il programma, i campioni in carica degli Stati Uniti affronteranno l’Argentina e, trascinati da Taylor Fritz e Coco Gauff, cercheranno di ribadire la propria supremazia.

La seconda giornata della United Cup 2026 sarà trasmessa in diretta TV su SuperTennis HD e disponibile in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e Tennis TV. OA Sport garantirà aggiornamenti, cronache e approfondimenti su tutti gli incontri.

UNITED CUP 2026

Sabato 3 gennaio (orari italiani)

00.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo B – Belgio vs Cina

03.00 Perth (RAC Arena) Gruppo C – Francia vs Svizzera

07.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo D – Australia vs Norvegia

10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo A – Stati Uniti vs Argentina

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: COME GUARDARLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX e Tennis Tv