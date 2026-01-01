United Cup 2026, programma di domani (2 gennaio): orari, tv, programma, streaming

Le chiacchiere si azzerano, si entra finalmente in campo per giocare le partite che mettono in palio i punti. Prende il via domani l’edizione 2026 della United Cup, torneo a squadre per nazioni che si giocherà tra Perth e Sydney fino al prossimo 11 gennaio. La prima giornata di gare propone le sfide tra outsider in cerca di autore per provare a ricavarsi un ruolo da protagonista.

Ad aprire le danze sulla RAC Arena sarà il confronto Spagna-Argentina. Gli spagnoli affidano i due singolari a Jaume Munar e Jessica Bouzas Maneiro. I sudamericani, dal canto loro, rispondono con la coppia formata da Sebastian Baez e Solana Sierra. Il pronostico sembra pendere dalla parte degli iberici, ma soprattutto in queste competizioni ogni partita deve essere giocata prima di decretarne il vincitore.

Nella sessione serale, si troveranno faccia a faccia Grecia e Giappone. Aprirà le danze il confronto tra Maria Sakkari e Naomi Osaka, match nel quale la miglior versione della greca potrebbe riuscire tenere testa alla quotata rivale. A seguire Stefanos Tsitsipas, voglioso di tornare ad esprimersi ad alti livelli, misura lo stato della sua condizione e i progressi compiuti durante la preparazione contro il talentuoso nipponico Shintaro Mochizuki.

La prima giornata della United Cup 2026 sarà trasmessa in diretta TV su SuperTennis HD e disponibile in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e Tennis TV. OA Sport garantirà aggiornamenti, cronache e approfondimenti su tutti gli incontri.

CALENDARIO UNITED CUP 2026

Venerdì 2 gennaio (orari italiani)

03.00 Perth (RAC Arena) Gruppo A – Spagna vs Argentina

10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo E – Grecia vs Giappone

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: COME GUARDARLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX e Tennis Tv

Diretta Live testuale: non prevista