United Cup 2026, Polonia in finale! Decide il doppio misto a Sydney contro gli USA. Sarà sfida contro la Svizzera

È stata una seconda semifinale intensa e spettacolare quella andata in scena alla Ken Rosewall Arena di Sydney, palcoscenico del penultimo atto della United Cup 2026. Dopo la vittoria della Svizzera sul Belgio, che ha aperto le porte della finale agli elvetici, è toccato alla Polonia conquistare il secondo pass per l’ultimo atto superando gli Stati Uniti (2-1), campioni in carica.

Ad aprire il confronto è stato uno splendido Hubert Hurkacz. L’ex top 10 sembra aver definitivamente archiviato i lunghi mesi di stop causati dal grave infortunio al ginocchio, togliendosi la soddisfazione di battere un altro giocatore di vertice. La vittima di giornata è stata Taylor Fritz, numero 9 del ranking, superato con il punteggio di 7-6 (1) 7-6 (2). Hurkacz è risultato letteralmente ingiocabile al servizio: 16 ace, il 78% di prime in campo e l’85% di punti vinti con la prima. Un fondamentale che ha fatto la differenza nell’economia del match.

A ristabilire la parità per gli USA ci ha pensato Coco Gauff. La numero 4 del mondo, anche con un certo margine di sorpresa, si è imposta nettamente su Iga Swiatek, numero 2 del ranking WTA. L’americana ha dettato legge con un tennis aggressivo e continuo, chiudendo la sfida sul 6-4 6-2.

La qualificazione alla finale si è così decisa nel doppio misto. Katarzyna Kawa e Jan Zielinski hanno mostrato maggiore lucidità nei momenti chiave contro la coppia formata da Gauff e Christian Harrison. Due tie-break combattuti, risolti sul 7-6 (5) 7-6 (3), hanno consegnato alla Polonia il successo e l’accesso alla finale.