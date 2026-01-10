United Cup 2026, Polonia alla terza finale vuole sfatare il tabù contro la sorprendente Svizzera

Domenica 11 gennaio si conoscerà il nome della vincitrice dell’edizione 2026 della United Cup. La competizione a squadre miste di tennis tra nazioni giunge al suo atto conclusivo e, qualunque sia l’esito, l’albo d’oro accoglierà un nome inedito. Nei tre precedenti appuntamenti erano stati infatti Stati Uniti (due volte) e Germania (nel 2024) a issare la propria bandiera. Questa volta toccherà a Polonia o Svizzera.

Un incrocio inatteso alla luce delle valutazioni della vigilia. In pochi avrebbero scommesso su una Polonia così competitiva, soprattutto considerando il lungo stop di Hubert Hurkacz, rimasto lontano dai campi per quasi sette mesi a causa di un serio infortunio al ginocchio. Il rientro di “Hubi”, però, è stato sorprendentemente brillante: il numero uno polacco si è rivelato una pedina fondamentale, per certi versi persino più incisiva della pur quotatissima Iga Świątek (n.2 WTA). Decisivo, nel percorso verso la finale, anche il contributo del doppio misto formato da Katarzyna Kawa e Jan Zielinski, determinante nella semifinale contro gli Stati Uniti.

Per la terza volta, dunque, la Polonia si ritrova a disputare l’ultimo atto della manifestazione, dopo le sconfitte maturate due anni fa e nella scorsa edizione, con l’obiettivo dichiarato di spezzare il tabù. Dall’altra parte della rete ci sarà la Svizzera, autentica rivelazione del torneo.

Già nel confronto con l’Italia nel Gruppo C si era intuito che i rossocrociati potessero spingersi oltre le aspettative, trascinati dall’eccellente rendimento di Belinda Bencic, protagonista sia in singolare sia nel doppio misto in coppia con Jakub Paul. Il duo elvetico si è dimostrato finora imbattibile e resta da capire se anche in finale questo fattore potrà risultare determinante.

Bencic, tuttavia, sarà attesa dal complesso duello con Świątek, avanti 5-1 nei precedenti e sconfitta dalla svizzera solo agli US Open 2021. Non meno impegnativo si preannuncia l’incrocio per Stan Wawrinka con Hurkacz. Alla vigilia, dunque, i favori del pronostico pendono dalla parte della Polonia, ma la Svizzera ha già dimostrato di saper sovvertire le gerarchie.