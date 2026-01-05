United Cup 2026, Mensik batte Ruud e trascina la Cechia: Norvegia eliminata

Jakub Mensik ha regalato alla Cechia la vittoria contro la Norvegia nella quarta giornata di incontri della United Cup 2026, superando a Sydney il top-20 Casper Ruud con il punteggio di 7-5, 7-6(6). All’esordio assoluto nella competizione e alla prima partita stagionale, il successo di Mensik ha fatto seguito alla vittoria di Barbora Krejcikova su Malene Helgo, sancendo il 2-0 nella sfida del Gruppo D ed eliminando la Norvegia, scivolata a 0-2 nella competizione.

Il 20enne ceco ha mostrato grande freddezza nei momenti chiave di entrambi i set. Nel primo ha strappato il servizio a Ruud sul 5-5, andando poi a chiudere il parziale. Nel secondo, dopo aver mancato l’occasione di servire per il match sul 5-4, Mensik ha saputo reagire: sotto 3-5 nel tie-break, ha infilato cinque dei successivi sei punti, salvando anche un set point sul 5-6 con un fulminante passante di diritto incrociato.

A 20 anni e quattro mesi, Mensik è il secondo giocatore più giovane di sempre a vincere un match di singolare nella storia della United Cup, alle spalle soltanto di Stefanos Sakellaridis, che nel 2023 aveva 18 anni. L’attuale numero 18 del mondo ha inoltre portato a 2-0 il bilancio degli scontri diretti con Ruud, già battuto al secondo turno dell’Australian Open 2025. I numeri confermano la superiorità del ceco: 16 ace e il 78% di punti vinti con la prima di servizio, contro il 56% del norvegese, secondo le statistiche dell’ATP.

In precedenza, Barbora Krejcikova aveva firmato un debutto vincente, imponendosi 6-4, 6-3 sulla norvegese Malene Helgo. Due volte campionessa Slam in singolare, l’ex numero 2 del mondo ha iniziato la stagione 2026 del circuito WTA da numero 65 del ranking, dopo un 2025 condizionato dagli infortuni.

La tennista ceca aveva raggiunto i quarti di finale agli US Open a settembre, uno dei momenti più significativi di una stagione iniziata soltanto a maggio a causa di ricorrenti problemi alla schiena. In seguito, però, Krejcikova ha dovuto fare nuovamente i conti con i guai fisici, riportando un infortunio al ginocchio durante il terzo turno del China Open contro McCartney Kessler, che l’ha costretta al ritiro. Anche a dicembre si era ritirata dal suo match d’esordio nel WTA 125 di Limoges.

La sfida di apertura di stagione contro la numero 532 del mondo Helgo si è rivelata quindi un rientro ideale. La 26enne scandinava, che in passato aveva già sorpreso nella United Cup, mettendo in difficoltà Caroline Garcia e Donna Vekic nel 2024, aveva iniziato bene il match portandosi sul 3-1. Ma Krejcikova, scesa in campo con una vistosa fasciatura di supporto al ginocchio sinistro, ha annullato una palla break in un interminabile quinto game e cambiato inerzia, vincendo otto dei successivi nove giochi in un’ora e 38 minuti complessivi. A completare l’opera, la coppia ceca formata da Krejcikova/Adam Pavlasek ha avuto la meglio di Ulrikke Eikeri / Viktor Durasovic sul punteggio di 7-5 6-2, sancendo il 3-0 definitivo.