United Cup 2026, la Svizzera supera 3-0 la Francia. Italia obbligata a vincere domani

La Svizzera completa l’opera e chiude sul 3-0 la sfida con la Francia nella seconda giornata della United Cup 2026. Dopo le vittorie in singolare di Belinda Bencic e Stan Wawrinka, è arrivata anche quella in doppio sempre con Bencic e Jakub Paul, che hanno sconfitto al super tie-break la coppia transalpina formata da Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ed Eduard Roger-Vasselin con il punteggio di 6-2 5-7 10-2 dopo un’ora e ventotto minuti di gioco.

Un 3-0 pesantissimo ed importantissimo per la Svizzera e che adesso mette grande pressione all’Italia nella classifica del Gruppo C. La squadra azzurra affronterà domani proprio gli elvetici ed è obbligata a vincere per tenere viva la speranza di chiudere al primo posto. Fondamentale poi anche la sfida successiva con la Francia, dove gli azzurri non possono permettersi di perdere, perchè a quel punto ci sarebbe un arrivo a pari vittorie, ma il 3-0 di oggi della Svizzera potrebbe anche essere decisivo.

Tornando al doppio odierno. Bencic/Paul hanno dominato il primo set, anche se nel terzo game si sono trovati ad annullare tre palle break consecutive. Scampato il pericolo la coppia elvetica ha poi subito strappato il servizio ai francesi e poi replicato successivamente il break nell’ottavo game.

Il secondo set si è invece deciso nelle battute finali. Break transalpino nel nono gioco, controbreak elvetico nel decimo, ma nuovo break francese nell’undicesimo, così Rakotomanga Rajaonah/Roger-Vasselin si sono presi il set per 7-5. Al super tie-break, però, Bencic/Paul sono tornati a dominare e si sono imposti per 10-2, regalando il 3-0 alla Svizzera.