United Cup 2026, la Svizzera è la prima finalista: Belgio superato al doppio misto decisivo

La prima finalista della United Cup 2026 di tennis è la Svizzera, che alla Ken Rosewall Arena di Sydney piega il Belgio, superato al match tiebreak del doppio misto decisivo per 2-1, con gli elvetici trascinati da Belinda Bencic, ancora imbattuta sia in singolare che in coppia con Jakub Paul, avendo vinto tutti gli otto match disputati nel corso della manifestazione.

Nel singolare femminile Belinda Bencic piega Elise Mertens con lo score di 6-3 4-6 7-6 (0) dopo 2 ore e 37 minuti di battaglia e porta in vantaggio la Svizzera. Nel primo set l’elvetica dall’1-1 vola sul 5-1, accusa un piccolo passaggio a vuoto che consente alla belga di accorciare fino al 3-5, ma poi chiude sul 6-3. Nella seconda partita ci sono quattro break di fila tra secondo e quinto game, ma l’equilibrio non si spezza, poi ad essere decisivo è lo strappo con cui Mertens toglie la battuta a Bencic nel decimo game e pareggia i conti sul 6-4. Nella frazione decisiva la svizzera dall’1-1 allunga sul 3-1, ma poi si fa riprendere sul 3-3, a seguire non ci sono altri strappi e si va così al tiebreak, dove Bencic domina e vince per 7-0.

Nel singolare maschile Zizou Bergs regola Stan Wawrinka col punteggio di 6-3 6-7 (4) 6-3 dopo due ore e mezza di gioco e consegna al Belgio il punto dell’1-1. Nella prima frazione è decisivo il break nel quarto game con cui il belga scappa sul 3-1 e non concede altre occasioni di rientro all’elvetico, vincendo per 6-3. Nel secondo set non si registrano strappi e si va al tiebreak, dove Wawrinka dal 2-2 allunga sul 4-2 e poi si procura tre set point sul 6-3, concretizzando il secondo e riequilibrando la contesa sul 7-4. Nella partita decisiva lo strappo che indirizza il match arriva ai vantaggi dell’ottavo game, quando Bergs toglie il servizio a Wawrinka, scappa sul 5-3, e poi tiene la battuta a quindici, incamerando il successo per 6-3.

Nel doppio misto Belinda Bencic e Jakub Paul superano Elise Mertens e Zizou Bergs al match tiebreak decisivo per 6-3 0-6 [10-5] dopo un’ora e 17 minuti e regalano alla Svizzera l’accesso alla finale. Nella prima partita gli elvetici si salvano al punto decisivo nel terzo game e poi nel quarto centrano il break a trenta che li manda sul 3-1. La coppia svizzera annulla due palle per il controbreak nel settimo gioco, mentre nell’ottavo manca due set point in risposta. Nel nono game, però, la Svizzera tiene la battuta a zero e chiude sul 6-3. Nella seconda frazione i belgi si salvano al deciding point in apertura e poi, sempre al punto decisivo, strappano la battuta agli svizzeri. Il Belgio vola sul 3-0 non pesante, poi però il punto decisivo sorride ancora a Mertens e Bergs, che scappano sul 4-0, tenendo poi il servizio a zero per il 5-0. Il 6-0 che riequilibra la contesa arriva con un altro break a quindici. Nel match tiebreak si va avanti a strappi: il Belgio scappa subito sul 2-0, gli elvetici reagiscono e girano sul 4-2, ma dopo il cambio di campo i belgi rientrano sul 4-4. A seguire arrivano cinque punti consecutivi degli svizzeri, che si procurano altrettanti match point sul 9-4, ed il secondo è quello buono per chiudere i conti sul 10-5.

UNITED CUP 2026 – RISULTATI 10 GENNAIO

Sydney – Ken Rosewall Arena

Prima semifinale: Svizzera-Belgio 2-1

Belinda Bencic (Svizzera) b. Elise Mertens (Belgio) 6-3 4-6 7-6 (0)

Zizou Bergs (Belgio) b. Stan Wawrinka (Svizzera) 6-3 6-7 (4) 6-3

Belinda Bencic/Jakub Paul (Svizzera) b. Elise Mertens/Zizou Bergs (Belgio) 6-3 0-6 [10-5]