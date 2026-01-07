United Cup 2026, la Polonia travolge l’Olanda e chiude a punteggio pieno il girone F

Nel tie di chiusura della prima fase della United Cup la Polonia travolge l’Olanda 3-0, chiude il girone F a punteggio pieno e guadagna il pass per i quarti di finale. Nell’incontro in programma venerdì alla Ken Rosewall Arena la formazione finalista della scorsa edizione sfiderà l’Australia, vincitrice del girone D.

Nel singolare maschile Hubert Hurkacz regola Tallon Griekspoor 6-3 7-6(4) in un’ora e ventiquattro minuti. Il polacco risolve un parziale inaugurale sviluppatosi sui binari del sostanziale equilibrio grazie al break operato nell’ottavo gioco per il 5-3 e nel game successivo trasforma il primo set point per il 6-3. La seconda partita segue l’andamento dei turni di battuta, nessuno dei due giocatori concede palle break e la soluzione del tie-break diventa inevitabile. Il polacco cambia marcia sul 3-3 e con un parziale di 4-1 sigla il 7-4 che gli consegna la vittoria dell’incontro.

Iga Swiatek non concede sconti, travolge Suzan Lamens 6-3 6-2 e blinda il successo della sua squadra. La polacca firma il break del 3-1, restituisce il servizio all’avversaria per l’immediato 3-2 e rompe definitivamente l’equilibrio quando strappa il servizio all’olandese per il 5-3. Nel game successivo la numero due del mondo non trema e, al terzo point, firma il 6-3 con cui termina la frazione inaugurale. Nel secondo parziale Swiatek prende il largo con un parziale di quattro game consecutivi che la proietta sul 5-1 e al primo match point timbra il decisivo 6-2.

A risultato già acquisito, il duo Katarzyna Kawa/ Jan Zielinski supera Demi Schuurs/David Pel al match tie-break con il punteggio di 6-3 3-6 10-4 in un’ora e ventitré minuti. Nel momento della verità la coppia polacca piazza un devastante parziale di 6-0 che le consente di allungare sull’8-2 nel tie-break decisivo, gestisce il finale senza patemi e al primo match point griffa il definitivo 10-4.