United Cup 2026: il possibile tabellone dell’Italia se superasse la fase a gironi

L’Italia giocherà nel Gruppo C la prima fase della United Cup 2026 di tennis: gli azzurri, alla RAC Arena di Perth, affronteranno Francia e Svizzera, e nel caso in cui dovessero passare il turno giocherebbero i quarti di finale nella stessa città prima di trasferirsi, eventualmente, a Sydney per semifinali e finali.

Sia a Perth che a Sydney passeranno ai quarti di finale le vincitrici dei sei gironi (tre per città) più le due migliori seconde (una per città): in caso di passaggio del turno come miglior seconda di Perth, l’Italia affronterebbe nei quarti di finale la vincente del Gruppo A, con Stati Uniti, Spagna ed Argentina.

Nel caso in cui, invece, l’Italia dovesse passare il turno come vincitrice del Girone C, allora gli azzurri dovrebbero affrontare la vincente del Gruppo E, formato da Gran Bretagna, Grecia e Giappone. Nel caso in cui, però, la miglior seconda arrivasse proprio dal Gruppo A, allora sarebbe l’Italia ad affrontarla nei quarti.

A seconda dei due casi citati, inoltre, cambierebbe il cammino a Sydney degli azzurri: se prima nel Girone C, l’Italia potrebbe poi affrontare in semifinale la prima del Gruppo B, formato da Canada, Belgio e Cina, se miglior seconda di Perth, invece, finirebbe contro una tra vincitrice del Gruppo D e vincitrice del Gruppo F.

Anche per quanto riguarda la città di Sydney, però, gli accoppiamenti potrebbero variare nel caso in cui la miglior seconda arrivasse dal Gruppo B, andando a sfidare in quel caso nei quarti la vincente del Gruppo D, ovvero una tra Australia, Cechia e Norvegia.

L’unica certezza, dunque, è che una sfida andata in scena nella fase a gironi può riproporsi soltanto in finale: occorrerà attendere la fine di tutti i gironi per definire con esattezza il tabellone, proprio in virtù dei diversi accoppiamenti derivanti dalle migliori seconde delle due città.

GIRONI UNITED CUP 2026

Perth (RAC Arena)

Gruppo A: Stati Uniti, Spagna, Argentina

Gruppo C: Italia, Francia, Svizzera

Gruppo E: Gran Bretagna, Grecia, Giappone

Sydney (Ken Rosewall Arena)

Gruppo B: Canada, Belgio, Cina

Gruppo D: Australia, Cechia, Norvegia

Gruppo F: Germania, Polonia, Paesi Bassi

TABELLONE SECONDA FASE UNITED CUP 2026

Quarti di finale

7 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Quarto di finale 1: vincitrice Gruppo A-miglior seconda di Perth

7 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Quarto di finale 2: vincitrice Gruppo C-vincitrice Gruppo E

8 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Quarto di finale 3: vincitrice Gruppo B-miglior seconda di Sydney

9 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Quarto di finale 4: vincitrice Gruppo D-vincitrice Gruppo F

Semifinali

10 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Semifinale 1: vincitrice Quarto di finale 2-vincitrice Quarto di finale 3

10 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Semifinale 2: vincitrice Quarto di finale 1-vincitrice Quarto di finale 4

Finale

11 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Finale: vincitrice Semifinale 1-vincitrice Semifinale 2