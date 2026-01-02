United Cup 2026, il doppio misto Errani/Vavassori riprende forma. E potrebbe risultare decisivo

Avevamo lasciato il doppio misto formato da Sara Errani e Andrea Vavassori a New York. Ce l’avevano fatta a ridare dignità, assieme, a un format assurdo sperimentato su due giorni e che voleva attrarre, per buona misura, i migliori giocatori anche prima del torneo, nella settimana normalmente dedicata alle qualificazioni. Un esperimento che, per assurdo, sembrerebbe prossimo a essere confermato anche alle prossime Olimpiadi di Los Angeles, sebbene le stroncature non siano mancate.

Com’è come non è, Errani e Vavassori erano entrati come veri e propri portabandiera non solo dell’Italia, ma anche di tutto il doppio in quanto tale. E l’hanno avuta vinta loro, vincendo tutti gli incontri e diventando per la seconda volta consecutiva campioni a New York. Sara e Andrea, ora, li rivedremo in quel della United Cup a Perth.

E poiché il doppio misto in questa fattispecie è l’ultimo match, avrà sempre un ruolo decisivo. Nei gironi, sul 2-0 vale per andare 3-0, sull’1-1 vale per vincere e sullo 0-2 vale per piazzare una vittoria che può risultare comunque utile per eventuali conti di vario genere. Ecco perché il contributo del misto sarà importante. E c’è un altro fattore che li spinge a giocare.

Sono pochissime le occasioni in cui il misto si può disputare: United Cup, Slam e, più di recente, Indian Wells che ha inserito un torneo di misto a parte. Una ragione di più per ricominciare a mettere benzina nel motore in un anno che è particolare per entrambi. Sara Errani giocherà per la prima volta solo in doppio, senza il singolare di mezzo, e in più curerà la parte strategica del gioco di Jasmine Paolini. Andrea Vavassori, assieme a Simone Bolelli, tenterà di completare la rincorsa a quello Slam che finora è sfuggito loro tre volte.

In breve, ci sono tutte le ragioni per credere che l’accoppiata avrà motivazioni importanti per affrontare con il giusto criterio la United Cup, quando sarà necessario essere chiamati in causa. Errani e Vavassori partiranno logicamente favoriti contro chiunque, anche se potrà essere interessante qualche incrocio (stile Harrison/Melichar-Martinez oppure qualcosa che coinvolga i singolaristi, quando capaci di adattarsi al doppio con profitto, e un esempio in questo senso è Iga Swiatek.