United Cup 2026, il Belgio supera la Cechia ed approda in semifinale

Il Belgio supera la Cechia per 2-1 nei quarti di finale della United Cup 2026 di tennis ed approda in semifinale, dove affronterà la Svizzera: alla Ken Rosewall Arena di Sydney, in Australia, il tie odierno viene deciso dopo i due singolari, mentre il doppio misto viene comunque disputato a risultato acquisito.

Nel singolare maschile Zizou Bergs supera Jakub Mensik per 6-2 7-6 (4) in un’ora e 42 minuti di gioco e porta in vantaggio il Belgio, che poi chiude i conti già nel singolare femminile, grazie alla rimonta vincente di Elise Mertens, che piega Barbora Krejcikova per 5-7 6-1 7-5 dopo due ore e 32 minuti di battaglia.

Formazioni rimaneggiate nel doppio misto, ormai ininfluente: Linda Fruhvirtova e Dalibor Svrcina regalano il punto della bandiera alla Cechia, imponendosi in rimonta al match tiebreak decisivo contro Greet Minnen e Sander Gille, sconfitti per 6-7 (13) 6-3 [10-3] dopo un’ora e 58 minuti di gioco.