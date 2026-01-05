United Cup 2026, i precedenti tra Flavio Cobolli e Arthur Rinderknech. Azzurro in svantaggio nelle sfide dirette

Indirizzare in maniera positiva il cammino fin dall’inizio di un duello delicato che mette in palio qualcosa di importante. La terza giornata del girone C della United Cup propone un match che, negli sport di squadra, assume il valore di un grande classico del panorama internazionale. Martedì 6 gennaio, a partire dalle 03:00, l’Italia sfida la Francia alla RAC Arena di Perth.

Il compito più difficile, almeno sulla carta, spetta a Flavio Cobolli che nel confronto di apertura affronta l’esperto Arthur Rinderknech, numero 29 del ranking ATP. L’azzurro, reduce dalla vittoriosa battaglia contro Stan Wawrinka di ieri, non può sbagliare e deve portare a casa l’intera posta in palio per aprire la corsa dei suoi verso quel 3-0 che potrebbe permettere alla formazione tricolore di accedere ai quarti di finale come miglior seconda della città di Perth.

I due giocatori, fino ad ora, si sono affrontati tre volte nel corso della loro carriera e il bilancio premia il francese, avanti 2-1 nei confronti diretti. Doveroso però precisare che i tre confronti sono stati giocati tra 2023 e 2024, prima della straordinaria annata che ha segnato il definitivo salto di qualità del giocatore italiano proiettandolo nei primi venti del mondo.

Nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023 il giocatore transalpino ha superato il tennista romano 6-4 6-3 in poco meno di un’ora e mezza. L’azzurro ha consumato la sua rivincita nei sedicesimi di finale del torneo di Eastbourne 2024, incontro nel quale si è imposto con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e ventidue minuti. A qualche settimana di distanza è arrivata la nuova affermazione di Rinderknech che, nei sedicesimi del Masters 1000 di Montreal, ha prevalso 6-3 6-2 in un’ora e undici minuti.