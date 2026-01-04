United Cup 2026: Canada a pieno ritmo sulla Cina

Finisce con un 3-0 il debutto del Canada nell’edizione 2026 di United Cup. Battuta la Cina, anche se le vicende dei singolari mostrano più equilibrio rispetto a quanto si potrebbe pensare; il cambiamento totale del misto cinese fa poi il resto in favore dei nordamericani in quel di Sydney.

Victoria Mboko-Lin Zhu 2-6 6-2 6-0

Punteggio abbastanza particolare per la prima sfida di giornata, in cui Zhu cerca di essere aggressiva fin da subito e lo fa con il break alla quarta chance nel primo game, replicato poi a 30 nel terzo. Sembra una versione un po’ in rodaggio (comprensibile) di Mboko quella che perde il primo parziale per 2-6, poi arriva improvviso il cambiamento totale di prospettiva. Prima il 4-0 del secondo set, poi un controbreak concesso, quindi la serie di otto game consecutivi che lascia pochi dubbi sull’attuale stato dell’una e dell’altra.

Felix Auger-Aliassime-Zhizhen Zhang 6-4 6-4

Basta meno di un’ora e mezza al numero 5 del mondo, che realizza un break per set, a chiudere con il ventinovenne di Shanghai. Sia chiaro: oggi la classifica di Zhang lo pone oltre il numero 400, ma solo a metà 2024 è stato numero 31, e risulta perciò improprio dargli una definizione secondo la graduatoria. Vero, il doppio 6-4 lo subisce perché arrivano presto un break a zero (primo game del set d’apertura) e uno a 15 (terzo del secondo), ma almeno nel primo parziale una chance per rientrare, sul 3-2, Zhang ce l’ha. Poi il resto è tutto legato all’ottimo momento attuale di Auger-Aliassime, che ha riacquistato un’enorme dose di fiducia nei propri mezzi.

Victoria Mboko/Felix Auger-Aliassime-Rigele Te/Xiaodi You 6-1 6-3

La Cina, andato il tie, decide di non schierare i due giocatori più rappresentativi nel misto, inserendo al posto Rigele Te, al massimo numero 395 nel 2018 in singolare e 291 in doppio nel 2024, e Xiaodi You, al massimo numero 166 in singolare nel 2020 e numero 102 in doppio nel 2016. Va da sé che la situazione va solo a favore dei canadesi, che infatti non si fanno nessun problema nel chiudere con agio la pratica. E potrebbe finire anche più rapidamente del 6-1 6-3 effettivo, dal momento che i cinesi nel secondo set un paio di deciding point (uno da 0-40) li salvano; adesso sarà Canada-Belgio l’atto decisivo del girone B