United Cup 2026, Belgio-Cina 1-2: gli asiatici rimontano e vincono al doppio

Colpo a sorpresa della Cina nella seconda giornata della United Cup 2026. A Sydney, infatti, gli asiatici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio nella prima sfida del gruppo B ed ora sognano la qualificazione. Grandissimo protagonista Zhizhen Zhang, tornato in campo dopo un lungo infortunio, che ha trascinato la propria squadra alla rimonta sui belgi. In questo girone è presente anche il Canada di Felix Auger-Aliassime e Victoria Mboko.

La sfida si era aperta con il primo punto conquistato dal Belgio grazie ad Elise Mertens. La numero 20 del mondo ha piegato agevolmente Lin Zhu, 168 del ranking mondiale, con un duplice 6-2 in un’ora e diciannove minuti di gioco. Un match a senso unico, con la belga che ha dominato l’avversaria, strappandole il servizio per sei volte nel corso della partita.

Totalmente diversa la sfida di singolare maschile, con un ritrovato Zhang Zhizhen, che trova una vittoria importantissima per lui (rimasto fermo sei mesi per un grave infortunio alla spalla) contro Zizou Bergs, che ancora una volta perde una sfida molto lottata in una gara a squadre dopo quella in Davis contro Flavio Cobolli. Una successo in rimonta per il cinese, scivolato ora al numero 410 del mondo, che si imposto con il punteggio di 6-7 7-6 7-5 dopo una pazzesca battaglia di due ore e cinquantatré minuti di gioco.

La rimonta della Cina si completa poi con il doppio. Zhang completa la sua giornata da eroe, trascinando Lin Zhu alla vittoria anche questa in rimonta contro la coppia Bergs/Mertens. I due cinesi si sono imposti al super tie-break con il punteggio di 5-7 7-6 10-6 dopo un’altra sfida andata oltre le due ore.

RISULTATI BELGIO-CINA UNITED CUP 2026

Mertens (Bel) b. Zhu (Chn) 6-2 6-2

Zhang (Chn) b. Bergs (Bel) 6-7 7-6 7-5

Zhang/Zhu (Chn) b. Bergs/Mertens (Bel) 5-7 7-6 10-6