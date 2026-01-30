Ultimo impegno per gli uomini-jet a Crans-Montana prima delle Olimpiadi. Sarà Italia contro Svizzera?

Il primo titolo per lo sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà quello della discesa maschile e proprio una discesa sarà anche l’ultima gara di Coppa del Mondo prima dell’evento olimpico. Infatti a Crans-Montana non correranno solo le donne, ma domenica saranno impegnati anche gli uomini-jet in una sorta di ultimo test per la gara a Cinque Cerchi, ma anche per la pista dove l’anno prossimo si correranno i Mondiali.

Lo scorso anno era stato un tripudio per i padroni di casa, che realizzarono una clamorosa tripletta. A salire sul gradino più alto del podio fu Franjo Von Allmen davanti ai connazionali Marco Odermatt ed Alexis Monney. Chiaramente lo squadrone svizzero parte con i favori del pronostico anche nella discesa di domenica, ma la speranza è che ci sia ancora un meraviglioso duello con quello italiano, che nelle ultime settimane ha ottenuto risultati straordinari.

Ovviamente i fari sono puntati tutti su Giovanni Franzoni, reduce dalla vittoria sulla Streif a Kitzbuehel ed in precedenza vincitore anche del superG di Wengen e con anche il podio in discesa il giorno dopo. Il bresciano è in una forma straordinaria e spera di continuare la striscia positiva pensando poi anche all’appuntamento sulla Stelvio a Bormio.

L’Italia, però, ha davvero tante carte da giocarsi, partendo da un Dominik Paris che ha mancato il podio tra Wengen e Kitzbuehel ma dimostrando comunque di esserci e di poter lottare con i migliori. Attenzione anche a Florian Schieder, che l’anno scorso ha concluso quinto a Crans-Montana ed è sempre pronto a piazzare il colpo. Ci può provare anche un Mattia Casse sicuramente in crescita nell’ultimo periodo, sempre pensando alle gare olimpiche.

Non solo svizzeri ed italiani, ma nel lotta per la vittoria e per il podio sono da inserire anche l’austriaco Vincent Kriechmayr e soprattutto i francesi Nils Allegre e Maxence Muzaton, che sono andati spesso vicini al grande colpo.