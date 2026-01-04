Tripletta tedesca nel bob a 2 di Winterberg. Laura Nolte precede Lisa Buckwitz e Kim Kalicki

Dominio tedesco in casa. Una tripletta davvero impressionante che conferma come le atlete teutoniche proveranno a monopolizzare anche il podio olimpico di Milano Cortina. Laura Nolte si è aggiudicata la tappa di Winterberg (Germania) valevole come quinto e terzultimo appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2025-2026, aprendo una tripletta delle atlete di casa.

Sul budello teutonico Laura Nolte (che ora scappa in classifica generale con 110 punti contro i 993 di Kaillie Humphries ed i 978 di Kim Kalicki) ha chiuso con il tempo complessivo di 1:53.63 (57.00 nella prima manche e 56.52 nella seconda, precedendo Lisa Buckwitz che era al comando a metà gara in 57.00, quindi 56.79 nella seconda. Completa il podio Kim Kalicki (57.29 e 57.00) a 66 centesimi.

Quarta posizione per la statunitense Kaillie Humphries (57.40 e 57.18) a 95 centesimi, quinta per l’austriaca Katrin Beierl (57.39 e 57.28) a 1.04 a braccetto con la svizzera Melanie Hasler (57.52 e 57.15). Settima posizione per la svizzera Debora Annen (57.54 e 57.22) a 1.13, quindi ottava per la statunitense Elana Meyers Taylor (57.71 e 57.16) a 1.24, nona per la francese Margot Boch (57.46 e 57.42) a 1.25, mentre completa la top10 la statunitense Kaysha Love (57.52 e 57.43) a 1.32. Chiude in 20a posizione Giada Andreutti a 2.23, mentre si ferma in 24a Simona De Silvestro, eliminata già nella prima manche.

A questo punto la Coppa del Mondo di bob a 2 femminile si prepara per gli ultimi due appuntamenti che andranno ad assegnare il titolo. Si inizierà nel prossimo fine settimana con la tappa di Sankt Moritz (Svizzera), valevole anche come Campionato Europeo, quindi gran finale nel weekend del 18 gennaio ad Altenberg (Germania).