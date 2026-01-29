Trento-Tours oggi, Champions League volley 2026: orario, canale, streaming

A volte una partita comincia prima ancora del fischio d’inizio, soprattutto se c’è di mezzo l’infermeria. È in questo clima che Itas Trentino ospita Tours VB all’ilT quotidiano Arena per la quarta giornata del Girone A di Champions League, con l’obiettivo di difendere la propria posizione in un gruppo che non ammette distrazioni. A rendere la vigilia ancora più delicata è il forte dubbio legato ad Alessandro Michieletto, alle prese con un risentimento lombare che lo ha già costretto a saltare il recente big match di campionato contro Perugia.

Il precedente europeo più recente sorride a Trento: successo esterno per 3-1 a Tours, costruito con pazienza dopo un primo set perso e confermato da una netta superiorità nella fase break. Un risultato che ha dato ossigeno alla classifica continentale dei gialloblù, reduci però anche da una trasferta complicata ad Ankara, dove lo Ziraat ha imposto ritmo e fisicità. In SuperLega, Trento resta saldamente al terzo posto, ma arriva all’appuntamento europeo dopo una fase altalenante, segnata da qualche passaggio a vuoto contro le dirette concorrenti.

L’eventuale assenza di Michieletto rappresenterebbe una variabile pesante, soprattutto sul piano dell’equilibrio offensivo e della ricezione, costringendo lo staff a ridisegnare gerarchie e soluzioni in posto quattro. In Champions, però, Trento ha già dimostrato di saper gestire le emergenze, affidandosi a un sistema di gioco solido e a una distribuzione più corale dei carichi. Tours arriva in Trentino con numeri importanti in campionato, dove guida la classifica francese con autorità, ma con un percorso europeo fin qui irregolare: sconfitte contro Ziraat e ACH Ljubljana hanno evidenziato difficoltà soprattutto nei momenti di pressione, mentre il ko casalingo contro Trento ha lasciato la sensazione di un’occasione mancata.

L’alzatore della formazione francese, allenata dal croato Igor Juricic è il nazionale bosniaco Zeljko Coric, 37 anni, giramondo del volley ma che negli ultimi anni ha sempre giocato in Francia, da sei stagioni in regia a Tours, Al suo fianco l’alzatore francese Samuel Njok, 21 anni, prelevato in estate dal Narbonne Volley. L’opposto è una vecchia conoscenza del campionato italiano, lo sloveno Nik Mujanovic, protagonista della stagione 2022-23 con la maglia di Monza e poi sempre in Francia fino all’esperienza dello scorso anno allo Alterna Stade Poitevin, da dove si è trasferito verso Tours quest’anno. La riserva è il giovane francese Lorimk Houlmiere, 19 anni, prodotto del vivaio locale.

In banda giocano il nazionale camerunense Landry Yaoussia Kavogo, 22 anni, arrivato in estate dal campionato rumeno, in particolare dal CS Arcada Galați e, ceduto a Cuneo pochi giorni fa l’altro titolare, il francese Alexandre Strehlau, l’altro titolare dovrebbe essere Niko Suihkonen, 26 anni, arrivato in estate dallo Chaumont Volley-Ball 52. In panchina c’è il 23enne Issac Heslinga, canadese, proveniente dal Canada Next Gen.

Il fischio d’inizio è in programma all’ilT quotidiano Arena di Trento alle 20.30 di giovedì 29 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Max (206), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Itas Trentino e Tours VB.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE 2025-2026

Giovedì 29 gennaio – lT quotidiano Arena di Trento – Girone A (quarta giornata)

Ore 20.30 Itas Trentino vs Tours VB – Diretta Tv su Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky)

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), Dazn, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport.