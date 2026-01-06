Tours-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

La seconda giornata della fase a gironi di Champions League mette subito l’Itas Trentino di fronte a un banco di prova tutt’altro che banale. Martedì 6 gennaio, alle 20.00, i campioni d’Italia saranno di scena in Francia, alla Salle Robert Grenon, per affrontare il Tours VB, in una sfida che può iniziare a disegnare in modo concreto la fisionomia del girone.

L’esordio europeo ha sorriso a Trento, capace di archiviare con autorità la pratica ACH Ljubljana con un netto 3-0, frutto di una prestazione solida e continua. Ben diverso, invece, l’avvio del Tours, costretto alla resa sul campo dello Ziraat Bankkart Ankara, che ha imposto ai francesi uno 3-1 pesante soprattutto dal punto di vista della classifica. Proprio per questo la gara contro l’Itas assume contorni quasi decisivi per i padroni di casa: un altro stop rischierebbe di complicare in maniera sensibile la corsa verso la qualificazione, mentre Trento ha l’opportunità di mettere un mattone fondamentale con una vittoria esterna che significherebbe due successi su due e maggiore libertà di gestione nel prosieguo del girone.

I gialloblù si presentano a Tours forti di numeri importanti e di una condizione certificata anche in ambito nazionale. In SuperLega comandano la classifica con 35 punti, grazie a 12 vittorie su 14, e hanno aperto il nuovo anno con segnali eloquenti: successo 3-1 contro la Lube e qualificazione in Coppa Italia dopo il 3-0 su Monza. Continuità di rendimento, grande attenzione alla fase muro-difesa e un servizio sempre incisivo sono le basi su cui Trento ha costruito la propria solidità, elementi che in Europa diventano ancora più determinanti.

Il Tours, però, resta un avversario da affrontare con il massimo rispetto, soprattutto davanti al proprio pubblico. I francesi guidano la Ligue A con 35 punti e arrivano dal 3-1 rifilato al Paris, confermando un rendimento interno di alto livello. Ritmi sostenuti, aggressività e pressione costante sono marchi di fabbrica di una squadra che cercherà di sfruttare ogni minimo passaggio a vuoto degli ospiti.

Dal punto di vista dell’organico, il tecnico Igor Juricic si affida in regia all’esperienza del bosniaco Zeljko Coric, da sei stagioni a Tours, affiancato dal giovane francese Samuel Njok. In posto due agisce lo sloveno Nik Mujanovic, ex Monza, mentre in banda spiccano il camerunense Landry Yaoussia Kavogo e Niko Suihkonen, con il canadese Issac Heslinga pronto a subentrare. Al centro la coppia brasiliana formata da Leandro Santos e Guilherme Voss garantisce fisicità ed esperienza, mentre in seconda linea il libero Luca Ramon rappresenta un punto fermo della difesa.

Il fischio d’inizio è in programma alla Salle Robert Grenon di Tours alle 20.00 di martedì 6 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (204), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Tours e Itas Trentino.

