Salto con gli sci
Tournée 4 Trampolini oggi, Bischofshofen 2026: orario gara, tv, streaming
La 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini si chiude quest’oggi con la gara di Bischofshofen, valevole anche come decima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Fari puntati su Domen Prevc, favorito principale della vigilia e ormai ad un passo dalla conquista della sua prima Aquila d’Oro in carriera dopo aver accumulato un margine di oltre 40 punti sugli inseguitori in classifica.
Lo sloveno, beffato a Innsbruck per mezzo punto dal giapponese Ren Nikaido, va a caccia della terza vittoria parziale in questa Vierschanzentournee dopo la strepitosa doppietta in Germania tra Oberstdorf e Garmisch. Sul Paul-Außerleitner-Schanze vedremo in azione anche due atleti italiani, con Alex Insam che sfiderà il polacco Kacper Tomasiak e Giovanni Bresadola opposto a Nikaido negli scontri diretti della prima serie.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della gara di Bischofshofen valevole come ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2026. La competizione verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI
Martedì 6 gennaio
Ore 16.30 Gara Tournée 4 Trampolini a Bischofshofen (Austria) – Diretta tv su RaiSportHD
PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD.
Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.