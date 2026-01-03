Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026: gli accoppiamenti del KO system

Il progetto Grande Slam si preannuncia forse più complicato del previsto per Domen Prevc, vincitore delle due tappe tedesche e leader incontrastato della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini. Lo sloveno, penalizzato da condizioni meteo sfavorevoli, non è andato oltre un modesto 30° posto nella qualificazione odierna a Innsbruck e salterà quindi con largo anticipo domani nella prima serie rispetto agli altri favoriti per il successo sul Bergiselschanze.

Il turno preliminare ha visto un dominio assoluto dell’Austria padrona di casa, che ha occupato le prime quattro posizioni della classifica (e cinque delle prime sette) sull’impianto tirolese con Jan Hoerl davanti a Stefan Kraft, Stephan Embacher e Daniel Tschofenig. Lo sfortunato avversario di Domen Prevc nel KO System a Innsbruck sarà il francese Valentin Foubert, oggi 21° e chiamato ad un’ottima prestazione per ambire almeno a rientrare tra i cinque ripescati per la seconda serie.

Bilancio positivo in casa Italia dopo un periodo molto complicato, con Giovanni Bresadola buon 33° che troverà il giovane emergente americano Jason Colby (18°) e potrebbe quindi puntare alla vittoria nell’head to head. Missione quasi impossibile invece per Alex Insam, 46° e costretto ad affrontare il tedesco Felix Hoffmann (5° in qualificazione).

Di seguito gli accoppiamenti del KO System a Innsbruck, sede della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025-2026.

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2026: ACCOPPIAMENTI KO SYSTEM INNSBRUCK

1-50 Jan Hoerl (Austria) – Killian Peier (Svizzera)

2-49 Stefan Kraft (Austria) – Andreas Wellinger (Germania)

3-48 Stephan Embacher (Austria) – Clemens Leitner (Austria)

4-47 Daniel Tschofenig (Austria) – Eetu Nousiainen (Finlandia)

5-46 Felix Hoffmann (Germania) – Alex Insam (Italia)

6-45 Ren Nikaido (Giappone) – Robin Pedersen (Norvegia)

7-44 Manuel Fettner (Austria) – Junshiro Kobayashi (Giappone)

8-43 Anze Lanisek (Slovenia) – Naoki Nakamura (Giappone)

9-42 Kristoffer Eriksen Sundal (Norvegia) – Clemens Aigner (Austria)

10-41 Roman Koudelka (Repubblica Ceca) – Zak Mogel (Slovenia)

11-40 Ryoyu Kobayashi (Giappone) – Vilho Palosaari (Finlandia)

12-39 Rok Oblak (Slovenia) – Dawid Kubacki (Polonia)

13-38 Sandro Hauswirth (Svizzera) – Karl Geiger (Germania)

14-37 Ilya Mizernykh (Kazakistan) – Isak Andreas Langmo (Norvegia)

15-36 Yukiya Sato (Giappone) – Halvor Egner Granerud (Norvegia)

16-35 Philipp Raimund (Germania) – Felix Trunz (Svizzera)

17-34 Vladimir Zografski (Bulgaria) – Niklas Bachlinger (Austria)

18-33 Jason Colby (Stati Uniti) – Giovanni Bresadola (Italia)

19-32 Kacper Tomasiak (Polonia) – Maciej Kot (Polonia)

20-31 Jonas Schuster (Austria) – Kevin Bickner (Stati Uniti)

21-30 Valentin Foubert (Francia) – Domen Prevc (Slovenia)

22-29 Antti Aalto (Finlandia) – Danil Vassilyev (Kazakistan)

23-28 Pius Paschke (Germania) – Gregor Deschwanden (Svizzera)

24-27 Maximilian Ortner (Austria) – Kamil Stoch (Polonia)

25-26 Johann Andre Forfang (Norvegia) – Sakutaro Kobayashi (Giappone)