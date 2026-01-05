Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2026: gli accoppiamenti del KO system

Domani si terrà a Bischofshofen l’ultima gara della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini, valevole anche come decima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Il Large Hill austriaco sarà decisivo come da tradizione per l’assegnazione dell’Aquila d’Oro, anche se quest’anno lo sloveno Domen Prevc si presenta sul Paul-Außerleitner-Schanze con un vantaggio abissale e sostanzialmente incolmabile.

Il turno preliminare odierno ha stabilito la composizione dei 25 scontri diretti che vedremo nella prima serie di gara in base al formato KO System. Saranno due gli italiani impegnati sull’impianto salisburghese, con Alex Insam 37° che sfiderà la rising star polacca Kacper Tomasiak (14°) e con Giovanni Bresadola 43° che se la vedrà con il fortissimo giapponese Ren Nikaido (8°).

Di seguito gli accoppiamenti del KO System a Bischofshofen, sede della quarta tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025-2026.

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2026: ACCOPPIAMENTI KO SYSTEM BISCHOFSHOFEN

1-50 Domen Prevc (Slovenia) – Mackenzie Boyd-Clowes (Canada)

2-49 Stephan Embacher (Austria) – Kevin Bickner (Stati Uniti)

3-48 Jan Hoerl (Austria) – Benjamin Oestvold (Norvegia)

4-47 Daniel Tschofenig (Austria) – Tomofumi Naito (Giappone)

5-46 Ryoyu Kobayashi (Giappone) – Rok Masle (Slovenia)

6-45 Philipp Raimund (Germania) – Felix Trunz (Svizzera)

7-44 Halvor Egner Granerud (Norvegia) – Karl Geiger (Germania)

8-43 Ren Nikaido (Giappone) – Giovanni Bresadola (Italia)

9-42 Isak Andreas Langmo (Norvegia) – Roman Koudelka (Repubblica Ceca)

10-41 Jonas Schuster (Austria) – Jason Colby (Stati Uniti)

11-40 Felix Hoffmann (Germania) – Antti Aalto (Finlandia)

12-39 Anze Lanisek (Slovenia) – Clemens Leitner (Austria)

13-38 Stefan Kraft (Austria) – Johann Andre Forfang (Norvegia)

14-37 Kacper Tomasiak (Polonia) – Alex Insam (Italia)

15-36 Manuel Fettner (Austria) – Eetu Nousiainen (Finlandia)

16-35 Maciej Kot (Polonia) – Pawel Wasek (Polonia)

17-34 Sandro Hauswirth (Svizzera) – Niklas Bachlinger (Austria)

18-33 Gregor Deschwanden (Svizzera) – Killian Peier (Svizzera)

19-32 Kamil Stoch (Polonia) – Dawid Kubacki (Polonia)

20-31 Valentin Foubert (Francia) – Kristoffer Eriksen Sundal (Norvegia)

21-30 Clemens Aigner (Austria) – Vilho Palosaari (Finlandia)

22-29 Maximilian Ortner (Austria) – Robin Pedersen (Norvegia)

23-28 Andreas Wellinger (Germania) – Rok Oblak (Slovenia)

24-27 Vladimir Zografski (Bulgaria) – Naoki Nakamura (Giappone)

25-26 Pius Paschke (Germania) – Yukiya Sato (Giappone)