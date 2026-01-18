Tour Down Under femminile 2026: Ally Wollaston concede il bis in volata

Seconda volata e seconda vittoria per Ally Wollaston al Tour Down Under femminile 2026. Dopo il trionfo di ieri a Willunga, la neozelandese della FDJ United – SUEZ si è ripetuta nella frazione che portava a Paracombe di 130,7 chilometri, ovviamente allungando in classifica generale grazie agli abbuoni.

Circuito finale non completamente pianeggiante che ha favorito dunque gli attacchi. Scatenate le spagnole: a provarci sono state Paula Blasi (UAE Team ADQ), Mavi García (UAE Team ADQ) e Paula Ostiz (Movistar). Il gruppo però, pur frazionandosi, è rimasto compatto e nel finale è stata inevitabile la volata.

Wollaston con la sua punta di velocità è riuscita a prevalere davanti alla svizzera Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) e alla britannica Josie Nelson (Picnic PostNL).

Tra le italiane la migliore è Alessia Vigilia, 26ma. Nel gruppetto di testa anche Gaia Realini che ha provato a muoversi nei tratti in salita.